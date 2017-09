Vermischtes Mitterteich

22.09.2017

Josef Fick, langjähriger Leiter der Stiftland-Werkstätten, geht in Ruhestand. Bei der Verabschiedung würdigen viele Gäste sein Schaffen.

Einrichtung entwickelt sich

Zuhören und anpacken

Gemütlich nahm Josef Fick mit seiner Gattin Monika Platz auf der soeben überreichten Liegebank für zwei Personen. Diese hatten Mitarbeiter der Stiftland-Werkstätten eigens für ihn gebaut. Am 1. Oktober geht der Werkstattleiter in Ruhestand.Bei der Verabschiedung würdigten zahlreiche Gäste das Lebenswerk von Josef Fick, der seit der Gründung der Werkstatt als Leiter vorstand. "Jeder Tag war ein inklusiver Tag", lobte KJF-Geschäftsführer Michael Eibl sein Wirken. Als Nachfolger wurde Dr. Karl Kick vorgestellt (wir berichteten). Musikalisch gestaltet wurde der Nachmittag von der MAV-Band mit Sänger Maximilian Schmid.Prälat Dr. Josef Schweiger hatte Fick 1993 als Leiter der neuen Werkstätte eingestellt. Schweiger war damals Direktor der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Regensburg. "Sie haben in ihrer Dienstzeit vieles bewegt. Unter ihrer Verantwortung ist ein Werk der Solidarität, der Humanität und der christlichen Nächstenliebe entstanden. Es war mir immer eine Freude mit Ihnen zusammenzuarbeiten", sagte der Prälat. "Sie haben jetzt mehr Zeit für ihre Leidenschaften, mit der Tuba können sie jetzt den Menschen den Marsch blasen", sagte er.Im Frühjahr beginnen die Arbeiten an der Erweiterung der Förderstätte, die Ausschreibung wird demnächst starten, kündigte KJF-Direktor Michael Eibl an. "Das war dir ein großes Anliegen, dass du es noch mit auf den Weg gebracht hast", dankte Eibl Fick. Gleichwohl machte Eibl deutlich, dass Ficks Name untrennbar mit den Stiftland-Werkstätten verbunden sei. Er erinnerte sich daran, dass sich unter der Ägide von Fick die Einrichtung enorm weiterentwickelt hat. Die Zahl der Mitarbeiter mit Handicap sei von 40 auf über 210 gestiegen. Dazu kämen noch fast 70 weitere Mitarbeiter und Betreuer. Bei seinen Besuchen habe er immer das tolle Miteinander von Werkstatt und seinem Leiter bewundert. "Josef Fick ist ein Familienmensch, dies war er auch in der Arbeit." Alle Mitarbeiter hätten immer großes Vertrauen zu Josef Fick.Bürgermeister Roland Grillmeier erklärte, dass er Wegbegleiter und Zeuge des rasanten Aufschwungs der Behindertenwerkstätte St. Elisabeth war und ist. "Mitterteich ist eine Stadt der Inklusion", lobte Grillmeier "und Josef Fick hat an dieser Geschichte fest mitgeschrieben." Der Bürgermeister würdigte Ficks Lebenswerk. "Er ist halt ein Mitterteicher durch und durch", sagte der Rathauschef dankte für seinen Einsatz "... für eine soziale und inklusive Stadt". Zum Abschied überreichte Grillmeier einen Porzellanstich der Stadt.Landtagsabgeordneter Tobias Reiß bedankte sich ebenfalls und zeigte die Spuren auf, die Fick hinterlasse. "Du bist ein bodenständiger Mensch, der zuhören kann und mit anpackt. Du warst immer ein geduldiger Mensch, wenn du dir aber ein Ziel gesetzt hattest, konntest du auch hartnäckig sein", sagte Reiß. Bezirksrat Toni Dutz berichtete, dass der Bezirk aus dem Haushalt 94 Prozent aller Gelder für soziale Zwecke ausgibt. Das seien fast 500 Millionen Euro. Dutz lud den künftigen Rentner zur Karpfenkirchweih am 7. und 8.Oktober nach Kornthan ein. Stellvertretender Landrat Dr. Alfred Scheidler wusste, "Menschen, die hier arbeiten, strahlen Zufriedenheit aus und sind stolz. Für Josef Fick war dies nicht nur ein Job, sondern eine Berufung". Zum Abschied gab es einen Landkreisbierkrug.Für die Mitarbeiter der Werkstatt sprach Marco Pilsak. Er sagte seinem scheidenden Chef ein "leises Servus". Pilsak erläuterte, die Zahl der Mitarbeiter sei von einst zwölf auf nahezu siebzig gestiegen. Er schenkte Fick einen Bildband über die vergangenen 24 Jahre. Danach spielte die MAV-Band den Udo-Jürgens-Hit, etwas abgewandelt, "Mit 64 Jahren fängt das Leben erst an ..." Auch Werkstattrat und Behindertenvertretung verabschiedeten sich. Dieser dankte für die vielen lobenden Worte. Seinem Nachfolger wünschte er einen guten Start. Die Verabschiedung mit den Mitarbeitern mit Handicap wird später stattfinden.