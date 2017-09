Vermischtes Mitterteich

25.09.2017

1052

0 25.09.20171052

Eine private Feier zwischen drei „befreundeten“ Pärchen artete in der Nacht von Samstag auf Sonntag in einer Schlägerei aus. Auch reichlich Alkohol spielte dabei eine Rolle, informierte die Polizei.

Eine 22-Jährige und eine 25-Jährige gerieten in Streit. In die Auseinandersetzung mischte sich der 25-jährige Freund der 22-Jährigen ein, indem er die Kontrahentin seiner Freundin am Hals gepackt und geschlagen haben soll. Das rief wiederum den Ehemann der 25-Jährigen auf den Plan: Der 27-Jährige schnappte sich eine Bierflasche vom Tisch und schlug sie dem "Peiniger seiner Frau über den Kopf", betonen die Beamten.Die Bilanz der Feier: Der 25-Jährige erlitt eine Kopfplatzwunde, der 27-Jährige eine Schnittverletzung durch die geborstene Flasche und die 25-Jährige trug leichtere Verletzungen davon. Alle drei mussten mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus eingeliefert werden.