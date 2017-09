Vermischtes Mitterteich

04.09.2017

352

0 04.09.2017352

Etwas mehr als ein Jahr lang blieb es unbehelligt, jetzt geriet es ins Visier eines zerstörungswütigen Unbekannten: Das für die Öffentlichkeit aufgestellte Bücherregal im Stadtpark Wiendlwiese wurde am Samstag gegen 23 Uhr in Brand gesteckt. Die alarmierte Feuerwehr Mitterteich rückte kurz darauf an und löschte einen in Flammen stehenden Seitenschrank des Regals. Auf die Sitzfläche in der Mitte und den anderen Schrank hatte das Feuer noch nicht übergegriffen. Die Polizeiinspektion Waldsassen bittet Zeugen unter Telefon 09632/8490 um Hinweise auf den Täter.

Laut Polizei liegt der Sachschaden bei rund 250 Euro - nicht zu ermessen ist aber der ideelle Schaden. Nachdem auf Initiative des Jugendbeauftragten Reiner Summer ein Bücherschrank im Freibad geschaffen worden war, regte Städteplanerin Annegret Michler im vergangenen Jahr eine solche Einrichtung auch im Stadtpark an. Im Rahmen eines Aktionstages im August 2016 wurde das Regal aufgestellt, Kinder haben es mit blauer Farbe angestrichen. Den Großteil der Bücher hat Reiner Summer bereitgestellt.Der Vorfall wirft ein Schlaglicht auf die geplante Neugestaltung der Parkanlage. Reiner Summer erklärte am Montag, dass im Zuge dieses Vorhabens beim Lindner-Anwesen ein weiterer Zugang eingerichtet werden sollte. Dadurch würden viel mehr Leute auf ihrem Weg durch die Stadt durch den bisher etwas abgelegenen Park gehen. "Ich bin der festen Überzeugung, dass dann auch der Vandalismus zurückgehen würde."