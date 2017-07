Wirtschaft Mitterteich

20.07.2017

12

0 20.07.201712

Die Gärtnerei Schinner investiert in die Zukunft. Unter anderem setzt sie aufs Internet. Der Gewerbeförderverein Mitterteich zeigt sich bei einem Besuch sichtlich beeindruckt.

Musik im "Gwäxhaus"

Güttern/Mitterteich . Nicht nur der Standort Güttern (Markt Fuchsmühl) floriert. Davon überzeugte sich der Gewerbeförderverein Mitterteich, dessen Mitglied Gartenbauingenieur Hans-Joachim Schinner ist. Schinner unterhält neben dem Stammhaus in Güttern noch sechs Filialen, darunter zwei in Mitterteich. Ausbauen will Hans-Joachim Schinner auch den Online-Handel für Topfpflanzen und den Bereich Garten- und Landschaftsbau. Schinner wörtlich: "Ich bin ein Dienstleister." Gewerbefördervereins-Vorsitzender Stefan Grillmeier dankte für den Besuch "in einem kreativen und innovativen Betrieb" mit einem Präsent.Hans-Joachim Schinner stellte selbstbewusst den Mitterteicher Gewerbetreibenden sein Unternehmen vor. 35 Mitarbeiter, darunter drei Auszubildende, gehören zum Stamm der Firma. Am Stammhaus in Güttern stehen dem Betrieb 6500 Quadratmeter an Gewächshausfläche zur Verfügung. Die Gärtnerei Schinner besteht seit 1900, seit 1995 führt Hans-Joachim Schinner die Geschäfte und hat das Unternehmen modern ausgerichtet. So erfuhren die Gewerbetreibenden, dass Schinner Gartenbau & Floristik als jüngstes Kind seit Anfang dieses Jahres einen Online-Handel betreibt. Wer auf der Internetplattform "Blume 2000" Topfpflanzen bestellt, erhält seine Waren original verpackt aus Güttern. Die erste Bewährung hat das Unternehmen mit dem Muttertag in diesem Jahr bestanden, freute sich Schinner. Es gab eine Vielzahl an Bestellungen, die innerhalb weniger Tage bewältigt werden musste. "Und wir haben diese Aufgabe bestanden", sagte Schinner und dankte für das Engagement seiner Mitarbeiter. Den Online-Handel sieht er als weiteres wichtiges Standbein seines Unternehmens ("Tendenz klar steigend"). Schinner ist froh, dass er mit "Blume 2000" zusammenarbeiten darf. "Er ist Marktführer auf diesem Gebiet." Als weiteres neues Standbein stellte Hans-Joachim Schinner den Gästen den Garten- und Landschaftsbau vor. Derzeit wird beim Stammhaus ein neuer Ausstellungsbereich errichtet, "damit die Leute auch sehen können, wie attraktiv die Gartenanlage bei ihnen zu Hause aussehen kann." Schinner erläuterte: "Wir machen von der Planung bis zur Durchführung alles, damit der heimische Garten wohnlich und attraktiv bleibt."Doch das kreative Unternehmen bietet noch mehr. So hat sich Schinner in den vergangenen Jahren immer wieder einen Namen als Konzertveranstalter in seinem "Gwäxhaus" gemacht. "Mein erster Gast war der österreichische Entertainer Rainhard Fendrich, ein Glücksfall für mich. An zwei Tagen hintereinander waren die Konzerte ausverkauft." Dem rührigen Unternehmer war klar, für viele Künstler von Rang ist ein Auftritt in einem "Gwäxhaus" etwas Besonderes. Schinner kann sich sogar eine Erweiterung des Angebots an Veranstaltungen in seinem "Gwäxhaus" vorstellen. Vor allem in den Sommermonaten, wenn es in der Gärtnerei etwas ruhiger ist. Allerdings, so Schinner, ist der Auf- und Abbau schon jedes Mal ein Kraftakt, der gemeistert werden muss.Zum Schluss des Besuchs aus Mitterteich wurde Hans-Joachim Schinner etwas nachdenklich, als er sagte: "Der Einzelhandel ist kein Zuckerschlecken. Als Unternehmer muss ich die Zeichen der Zeit erkennen und danach handeln. Dies tun wir. Nicht zuletzt deshalb blicke ich optimistisch in die Zukunft, auch weil wir kreativ und innovativ sind."