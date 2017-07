Wirtschaft Mitterteich

19.07.2017

Ausreichend und gut durchdachte Gewerbegebiete sind für die wirtschaftliche Entwicklung der Region wichtig. Dies betont das IHK-Gremium Nordoberpfalz bei einer Sitzung in Mitterteich. Vor Augen haben die Mitglieder dabei Flächen in Wiesau und Weiden.

Die IHK sieht in den Industrie- und Gewerbeflächen die Basis für ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum in der Region. Dabei gehe es nicht nur um die Ansiedlung neuer Betriebe, sondern vor allem auch um die Bestandspflege ansässiger Unternehmen, so Bernd Fürbringer, Vorsitzender des IHK-Gremiums Nordoberpfalz.Gastgeber der Sitzung war die international tätige Schott AG in Mitterteich. Standortleiter Stefan Rosner bekräftigte die Wichtigkeit von vorausschauend geplanten und erweiterbaren Flächen im Hinblick auf die Wettbewerbsfähigkeit. Die Schott AG habe am wichtigen Standort Mitterteich mit einer Gesamtfläche von 182 000 Quadratmeter Raum für zukünftige Entwicklungen.Harald Seitz, Amtsleiter der Kämmerei des Marktes Wiesau, stellte das geplante rund 40 Hektar große interkommunale Industriegebiet mit Angliederung an die Umschlaganlage der Ziegler-Group in Wiesau vor. Eine hervorragende Anbindung an Autobahn und Schienenverkehr und somit an überregionale Verkehrswege seien die Vorteile des Standorts, so Seitz. Als ersten Schritt hätten sich die Städte und Gemeinden Bärnau, Mitterteich, Waldsassen, Falkenberg, Friedenfels, Fuchsmühl, Konnersreuth, Mähring, Plößberg, Leonberg, Neualbenreuth und Wiesau zu einer Arbeitsgemeinschaft "Interkommunales Industriegebiet Wiesau - A93 - Bahn" zusammengeschlossen. Jetzt sollten Eckpunkte festgelegt und Möglichkeiten ausgelotet werden.Gremiumsvorsitzender Fürbringer begrüßte die gemeinsame Planung der Gemeinden als Abkehr vom "Kirchturmdenken". Eine solche Kooperation wünschen sich die Unternehmen des Gremiums von den Kommunen auch bei einer Bildung eines Wirtschaftsprofils für die Region. Die Mitglieder waren sich einig, ein wirtschaftliches Leitbild für die Nordoberpfalz zu formulieren und damit "ihren" Teil der Hausaufgabe zu erledigen.Im Fokus der Diskussion stand auch das geplante Gewerbegebiet "Weiden West IV", über dessen aktuellen Status Rudolf Hölzl, stellvertretender Kämmerer der Stadt Weiden, berichtete. Auch wenn es um das Vorhaben in der Öffentlichkeit etwas still geworden sei, so heiße das nicht, dass im Hintergrund nicht intensiv an der Realisierung des Gewerbegebietes gearbeitet werde, so Hölzl. Vielmehr gehe es momentan darum, das Konzept auf eine sichere Basis zu stellen.Das heiße konkret, dass zahlreiche Beschlüsse und Pläne, wie beispielweise der Billigungs- und Auslegungsbeschluss mit dem Ziel eines Entwurfs des Bebauungsplans und ein Gutachten zu Ausgleichsflächen, gerade in Bearbeitung seien. Man wolle neuen und ansässigen Unternehmen die bestmöglichen Konditionen zur Verfügung stellen, daher sei diese zeitintensive Vorarbeit von verschiedenen internen und externen Seiten unerlässlich, so Hölzl abschließend.