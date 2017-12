Wege aus der Anbindehaltung

Wirtschaft Mitterteich

19.12.2017

550 Milchviehbetriebe gibt es derzeit im Landkreis Tirschenreuth. Über die Hälfte davon arbeitet noch in Anbindehaltung. Ihnen zeigt das Landwirtschaftsamt Wege auf, wie sie auf Laufstall umstellen können.

Wirtschaftlichkeit wichtig

Neubau als Alternative

Großbüchlberg. Das Interesse am Seminar des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Tirschenreuth in der Gaststätte "Petersklause" in Großbüchlberg war riesengroß. Die Zahl von über 100 interessierten Landwirten zeigte das große Interesse an der Umstellung auf Laufstall. Organisator Manfred Zintl zeigte vor allem kleineren Betrieben Perspektiven auf. In Zusammenarbeit mit dem Fachzentrum Rinderhaltung in Münchberg stellte er verschiedene Möglichkeiten der Umstellung vom Anbindestall auf Laufstall vor.Zu Beginn erläuterte Landwirtschaftsinspektorenanwärterin Petra Brodmerkel die Struktur der Milchviehhaltung im Landkreis Tirschenreuth. 58 Prozent der insgesamt 550 Milchvieh-Betriebe arbeiten noch in Anbindehaltung. Jedoch liegt der Anteil der angebundenen Kühe nur noch bei etwa 30 Prozent. Dies zeigt deutlich, dass überwiegend nur noch kleinere Bestände von der Thematik betroffen sind.Der Leiter des Fachzentrums für Rinderhaltung Münchberg, Matthias Dotzler, erläuterte die Wirtschaftlichkeit eines neuen Stalls. Dabei betonte er, dass sich die Kosten pro errichteten Stallplatz in den vergangenen 30 Jahren vervierfacht hätten. So müssten derzeit ca. 10 000 Euro für einen Platz einkalkuliert werden. Anschließend wurden die beiden staatlichen Förderprogramme vorgestellt. Das Hauptaugenmerk lag dabei auf dem "Bayerische Sonderprogramm Landwirtschaft" (BaySL), das sich gezielt an kleinere Milchviehbetriebe richtet. Mit dem Einzelbetrieblichen Investitionsförderprogramm werden vorrangig größere neue Ställe mit EU-, Bund- und Bayern-Fördergeldern unterstützt.Der Fachberater für Bauwesen Wolfgang Willutzki vom Fachzentrum Rinderhaltung in Münchberg erläuterte mögliche Alternativen zum Neubau eines Milchviehlaufstall. Der Architekt betonte, dass die Qualität der vorhandenen Bausubstanz bei der Planung wichtig sei. Gerade für kleinere Umbaulösungen schlug er vor, beim bestehenden Entmistungsverfahren zu bleiben, um Kosten zu sparen. Beim Neubau eines Laufstalls erreiche man schnell hohe Investitionskosten. Als Lösung schlug er eine Modulbauweise vor. Des Weiteren favorisierte er die Zusammenarbeit mit regionalen Fachfirmen.Nach dem Mittagessen wurden die Milchviehlaufställe der Familie Gerhard Lindner in Mallersricht und der Familie Jürgen und Bettina Hilburger in Altenstadt bei Vohenstrauß besichtigt. Die Familie Lindner entschied sich für den Umbau des Anbindestalls. Um auf 36 Milchkühe aufstocken zu können, hat die Familie eine zusätzliche Liegehalle errichtet. Einen Mastschweinestall hat sie zum Melkstand umbauen lassen. Damit erreichten die Lindners eine Erhöhung des Tierkomforts und Arbeitserleichterungen.Hingegen entschied sich die Familie Hilburger aus Altenstadt bei Vohenstrauß für einen kompletten Neubau. Die Haltung der Tiere in dem großzügigen neuen Milchviehlaufstall mit Schieberentmistung, Tiefbuchten, Abkalbebucht und Krankenbucht mit Stroheinstreu tragen zum Wohlbefinden und zur Gesundheit der Tiere bei.