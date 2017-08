Freizeit Moosbach

17.08.2017

16

0 17.08.201716

"Volles Haus" meldeten die Verantwortlichen an Pfarrer Josef Most beim Preisschafkopf des Pfarrgemeinderates im Pfarrheim. 132 Schafkopfer waren gekommen. Die VdK-Vorstandsmitglieder hatten die Bewirtung und Organisation übernommen. Mike Steger begrüßte die Kartler und erläuterte die Spielregeln.

Nach zweimal 36 Spielen mit Solo und Wenz standen die Sieger fest. Den ersten Platz, dotiert mit 400 Euro, gewann Reinhard Zink (152 Punkte) aus Lukahammer. Platz zwei und 200 Euro gingen an Edgar Bücherl (133) aus Breitenrieth.Mit der gleichen Punktzahl landete Siegfried Dietl aus Albersrieth auf Platz drei. Er freute sich über eine Berlinfahrt. Gerhard Stade (131) aus Weiden erspielte sich Platz vier und sicherte sich damit 50 Euro. Der Erlös des Preisschafkopfs wird demnächst an Pfarrer Most zur Renovierung der Pfarrkirche überreicht.