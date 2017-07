Freizeit Moosbach

28.07.2017

Der Auftakt des Heimatfestes wurde mit großer Spannung erwartet. Endlich ist es soweit. Über zwei Jahre Vorbereitung und Planung sind vergessen, als das sechste Heimatfest beginnt.

Das Festprogramm am Wochenende Das Heimatfestprogramm am Wochenende: Samstag, 29. Juli, von 9 Uhr bis 18 Uhr historisches Markttreiben. 21 Uhr "Django 3000" mit Einlass ab 18 Uhr. Sonntag, 30. Juli, 6 bis 8 Uhr Frühtanz mit den "Tanngrindler Musikanten" im Garten der Brauerei Scheuerer, 8.30 Uhr Begrüßung und Empfang der Pilgergruppe aus Steingaden im Pfarrheim, 8.45 Uhr Kirchenzug zur Wieskirche. 9 Uhr Festgottesdienst in der Wieskirche mit Monsignore Gottfried Fellner aus Steingaden und dem Moosbacher Bläser-Quintett. Per Videoübertragung wird die Messe ins Freie übertragen.



10.30 Uhr Anschießen durch Böllerschützen, Zug zum Festzelt und Frühschoppen im Festzelt mit den "Tanngrindler Musikanten". 13 Uhr Oberpfälzer Böllerschützentreffen mit Markus Söder, es spielen "Die Straßenmusikanten". Um 20 Uhr Festzeltbetrieb mit dem "Froschhaxn-Express". (gi)

Punkt 18 Uhr läuteten am Freitag die Glocken der Pfarrkirche. Auch die Böllerschützen schossen auf die elf Festtage. Angeführt von den Moosbacher Musikanten unter der Leitung von Franz Sturm marschierten die Gäste vom Rathaus zum Marktplatz: Die Ehrenschirmherren Alfred Hierold, Geistlicher Rat Josef Most und Altbürgermeister Johann Roßmann laufen ganz vorne. Es folgen Bezirkstagsvizepräsident Lothar Höher, Bürgermeister Hermann Ach und die Markträte, die Bürgermeister von Waidhaus, Waldthurn und Leuchtenberg, Festdamen, Festburschen sowie der Festausschuss.Am Marktplatz warteten bereits zirka 1000 Menschen. Die Brauerei Scheuerer fuhr mit einem Vierspänner und dem Festwagen vor. Mit nur zwei Schlägen zapfte Bürgermeister Ach ein Fass Bier an. Es gab Freibier für alle. Die Festdamen Laura Schiessl und Anna Hierold sowie die Festburschen Johannes Kick und Sebastian Völkl trugen den Prolog vor.Bürgermeister Hermann Ach begrüßte die vielen Gäste und sagte, er sei stolz, in einem Ort wie Moosbach leben zu dürfen. Mit dem Heimatfest sollen Werte wie Heimatliebe, -verbundenheit, Zusammenhalt und Gemeinschaftsgeist gestärkt und gefördert werden."Wir wollen damit erreichen, dass die Menschen sich treffen und miteinander ins Gespräch kommen, dass sie gemeinsam über die Heimat sprechen und darüber nachdenken, ja angeregt werden, sie mitzugestalten", sagte Ach und das Publikum klatschte. Ehrenschirmherr Alfred Hierold wünschte im Namen aller Schirmherren dem Fest einen guten Verlauf und bestes Wetter.Danach zogen alle ins Festzelt im Garten der Brauerei Scheuerer. Die Moosbacher Musikanten unterhielten mit bayerisch-böhmischer Blasmusik und sorgten für eine gute Stimmung zum Festauftakt.