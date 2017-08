Ende der Hundstage macht Bonny keine Sorgen

Freizeit Moosbach

22.08.2017

22.08.2017

Tröbes. Laut Brockhaus wird die Zeit vom 23. Juli bis 23. August auch Hundstage genannt. Es handelt sich dabei um eine "mit großer Regelmäßigkeit eintretende Hitzeperiode". Das hat sich in den vergangenen Wochen zwar nicht ganz erfüllt, trotzdem gab es immer wieder schöne Tage, um an den Badeweiher nach Tröbes zu schauen. Das haben auch Günther und Renate Meyer aus Moosbach mit ihrem Hund Bonny gemacht. An diesem Mittwoch enden die Hundstage. Aber keine Sorge: Bonny darf weiterhin an den Weiher. Schließlich ist dieser Zeitraum nur so benannt, weil die Sonne beim Hundsstern im Sternbild des Großen Hundes steht. Bild: Schönberger