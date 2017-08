Freizeit Moosbach

07.08.2017

Moosbach erlebt am Sonntag einen Festzug der Superlative. Es ist nicht die Länge, die dieses Prädikat rechtfertigt, sondern die unendliche Vielfalt der Fußgruppen und der Ideenreichtum bei der Gestaltung der Motivwagen.

Rund 180 Gruppen und 74 Festwagen brachten die zahlenmäßig kaum abschätzbaren Zuschauer entlang der Strecke immer wieder ins Staunen. Ob ein "fahrbares Klassenzimmer" mit einem echten Rektor, eine Hochzeitsgesellschaft aus dem vergangenen Jahrhundert, historische Bauwerke im Miniformat oder auf geschichtlichem Hintergrund basierende Darstellungen: Die Detailgenauigkeit stand bei allen Mitwirkenden an oberster Stelle.14 Blaskapellen lockerten den Heimatfestzug auf und grenzten gleichzeitig die Gruppierungen untereinander ab. Pünktlich um 14 Uhr setzten sich die Teilnehmer von Saubersrieth herkommend in Bewegung. Die Besucher säumten die Straßen und klatschten immer wieder begeistert Beifall.Nach den "Moosbacher Musikanten" marschierten die Festdamen und Festburschen. Dann kam der Marktrat in historischen Gewändern. Bischof Rudolf Voderholzer verzichtete auf die vorgesehene Kutsche und die einheimische Geistlichkeit begleitete ihn. Die ältesten Einwohner Moosbachs, ehemalige Festdamen und Festburschen folgten.Nach der Blaskapelle Moosbach aus Oberösterreich marschierten die Vereine Moosbachs, die Feuerwehren hatten ihre historischen Spritzen dabei. Auch die Wehr und der Ortschaftsrat Cunersdorf hatten sich im Zug eingefunden. Die "Tännesberger Feuerspucker" vertraten ihren Markt mit "Feuer und Flamme". Auf den vielen Motivwagen waren neben dem alten Schulsaal mit der recht lebendigen Klasse und dem agilen Lehrer auch der Pleysteiner Pulverturm, die Burg Flossenbürg, die Kirche Moosbachs, eine alte Glasschleife, eine Handwerkerstube und vieles mehr zu sehen. Geschichtsträchtige Fußgruppen, Schützen- und Sportvereine aus der Region waren dabei. Feuerwehren, historisch gekleidet und mit Spritzen ausgestattet, erinnert an die Anfänge der Floriansjünger.Die politische Führung des Markts, Ehrengäste, Bischof Voderholzer sowie Mandatsträger aus Bund und Land nahmen im Scheuerer-Garten auf der Tribüne Platz, um den vorbeiziehenden Gruppen mit Beifall für ihr Mitwirken zu danken. Bürgermeister Hermann Ach nannte jede Gruppe und sprach Dankesworte.