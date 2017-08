Freizeit Moosbach

01.08.2017

30

0 01.08.201730

Diese Geburtstagsparty kann sich sehen lassen. Die Raiffeisenbank in Moosbach feiert zum Heimatfest mit 2500 Leuten ihr 125-Jähriges.

Heimatfest-Programm Im Mittelpunkt des Heimatfests steht am heutigen Mittwoch der Seniorennachmittag von 14 bis 18 Uhr im Festzelt. Er beginnt mit der Begrüßung des Seniorenbeauftragten Harald Köcher. VdK-Vorsitzender Konrad Lingl hält einen Kurzvortrag zur 70-jährigen Geschichte des Ortsverbands in Moosbach. Die Musikschule Moosbach unter Leitung von Wolfgang Ziegler sorgt für die passenden Klänge.



Das Totengedenken und die Segnung des Kriegerdenkmals ist am Abend: Die Vereine ziehen um 18.45 Uhr vom Festzelt zur Pfarrkirche. Das Requiem mit großem Orchester, dem Kirchenchören Moosbach und Tröbes beginnt um 19 Uhr. Anschließend ist die Segnung des neuen Kriegerdenkmals an der Pfarrkirche mit Totenehrung. Um 20.30 Uhr spielt die Original Waidhauser Blasmusik im Festzelt auf. (gi)

Am 31. Juli 1892 wurde die Raiffeisenbank (damals als Moosbacher Darlehenskassen-Verein) gegründet. Zum 125. Geburtstag lässt sie es gewaltig krachen. Es war ein richtiger Familientag, denn gekommen war alles vom Baby bis zu den Urgroßeltern. Geschäftsstellenleiterin Karin Lindner freute sich zusammen mit ihren Kollegen über den überwältigenden Ansturm und der tollen Stimmung. Auch die drei Direktoren Karl Völkl, Robert Stahl und Werner Bäumler waren sichtlich stolz.Mit der Verpflichtung der Pirker Blechmusi hatten die Verantwortlichen einen Volltreffer gelandet. Sie spielten fast ohne Pausen und die Besucher waren begeistert. Die Gäste sangen, hüpften, tanzten und machten mit. Die jungen Leute standen überwiegend auf den Bänken und dann gingen "die Hände zum Himmel", wie es in dem Lied heißt.Die Musiker schöpften aus einem großen Repertoire von Bayerisch, Böhmisch, Schlager und Rock. Sie spielten und sangen alte Schlager und neue Hits von der "Michaela", übers "Knallrote Gummiboot" bis zu "Bayern, des samma mir". Das Bobfahrerlied durfte natürlich ebenfalls nicht fehlen.Mit Spannung erwarteten die Gäste die Verlosung. 30 hochwertige Preise im Gesamtwert von rund 3000 Euro stellte die Raiffeisen bei der Gratistombola zur Verfügung. Zur vorgerückten Stunde wurden dann die ersten zehn Gewinner gezogen. Der Abschnitt der kostenlosen Eintrittskarte kam in die Lostrommel. Die Verlosung führte das Team mit Geschäftsstellenleiterin Karin Lindner und ihrem Stellvertreter Adolf Hammerl sowie Jugendberaterin Sophia Janner durch. Als Glücksfee fungierte Larissa Sauer.Den zehnten Preis, eine Gartenschubkarre, gewann Lukas Paff aus Schimborn. Das vierteilige Topfset ging an Jakob Sauer (Ödpielmannsberg). Den 100-Euro-Raiffeisen-Warengutschein nahm Felix Schwab mit nach Oberlind. Die Dreisitzer Gartenbank gewann Anna-Maria Hoffmann aus Bergheim, die Festzeltgarnitur mit Auflagen Andreas Reitinger (Oberlangau).Den fünften Preis, einen Kaffee-Vollautomaten von Krups, sicherte sich Anna Hanauer aus Fluröd und den vierten Preis, eine Motorsäge, Josef Ulrich aus Lohma. Über den dritten Preis, einen Grill-Smoker, freute sich Irmgard Koller aus Moosbach. Ein Lounge-Set ging an Karola Reitinger aus Ödpielmannsberg. Fortuna war Manuela Witt aus Eslarn hold, denn sie gewann den ersten Preis, den Bayerwald-Reisegutschein.