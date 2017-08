Freizeit Moosbach

08.08.2017

Burgtreswitz. Bürgermeister Hermann Ach hatte die Urlauber im Heimatfest-Programm zu einem Empfang in den historischen Saal des Schlosses eingeladen. Mit Sekt stießen die Teilnehmer auf das Ereignis an. Mehr als 100 Touristen folgen der Einladung. 40 Gäste freuten sich über Ehrungen.

Musikschüler mit Leiter Wolfgang Ziegler und seiner Stellvertreterin Klara Bäumler sorgten für festliche Stimmung. Ach blickte dabei auf die Entwicklung des Fremdenverkehrs in Moosbach zurück. Die ersten Bemühungen gab es schon 1928. Seit 20. Juli 1978 ist Moosbach staatlich anerkannter Erholungsort.Der Rathauschef dankte Claudia Rieß für die unermüdliche Arbeit für den Tourismus. Anschließend ehrten sie folgende Urlauber mit Erinnerungsgeschenken. 5. Aufenthalt: Nicole und Marco Köhl aus Düren (Nordrhein-Westfalen) sowie Manuela und Björn Völkel aus Weilerswist (Nordrhein-Westfalen). 10. Aufenthalt: Miriam und Steffen Brenner aus Reilingen (Baden-Württemberg). Für den 15. Aufenthalt Gabriele und Bernd Eger aus Crimmitschau (Sachsen), Elke und Dieter Neuthinger aus Mannheim, Günter Peich aus Berlin und Wolfgang Ritter aus Peine (Niedersachsen).20. Aufenthalt: Erika und Paul Jehle aus Markdorf (Baden-Württemberg), Roswitha und Hermann Klein aus Mühlheim an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen), Ingeborg Plättner und Helmut Sauer aus Frankfurt, Petra und Gerhard Ulber aus Moers (Nordrhein-Westfalen). 25. Aufenthalt: Gabriele und Michael Haussecker aus Ludwigshafen, Beate und Hartmut Kernchen aus Schatensen (Niedersachsen), Petra und Manfred Munkenbeck aus Heiligenhaus (Nordrhein-Westfalen) sowie Ursula und Wilhelm Wege aus Nienburg (Niedersachsen). 30. Aufenthalt: Gerda und Bernhard Jakobs aus Moormerland (Niedersachsen). 35. Aufenthalt: Werner Bohlscheid aus Remscheid (Nordrhein-Westfalen) sowie Annegrete und Bruno Meier aus Friedeburg Niedersachsen).40. Aufenthalt: Helga Schmitt und Horst Makowiecki aus Castrop-Rauxel Nordrhein-Westfalen), die im Gästehaus im Tröbesbachtal fast schon eine zweite Heimat gefunden haben. 45. Aufenthalt: Martina Lange aus Bad Gandersheim (Niedersachsen). Alle Urlaube verbrachte sie im Haus am Ozon-Hallenbad. Im Anschluss führte der Vorsitzende des Fördervereins Schloss Burgtreswitz, Peter Garreiss, die Urlaubsgäste durchs Schloss.