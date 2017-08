Freizeit Moosbach

11.08.2017

13

0 11.08.201713

So bekamen sie ihr großes Glück nicht mit. Denn sie hatten die Losnummer 12276, die sie nun auf den Schreibtisch des Bürgermeisters Hermann Ach legten. Nach kurzer Prüfung der Echtheit des Loses war klar: das Ehepaar Koglin hat den zweiten Preis mit einem Geldbetrag von 2000 Euro gewonnen.Das Ehepaar ist in der Gemeinde Moosbach nicht ganz unbekannt: Seit vielen Jahren sind sie Urlaubsgäste im Gasthaus Bodensteiner in Tröbes. Sie wurden bereits für den 20. Aufenthalt geehrt. Die Koglins sind schon ins Dorfleben von Tröbes integriert. Beim Feuerwehrfest vor drei Jahren arbeiteten beide ein ganzes Wochenende im Festausschuss mit. Lars half auch beim Auf- und Abbau des Bierzelts mit.