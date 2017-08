Freizeit Moosbach

11.08.2017

Die Bilanz des Heimatfests kann sich sehen lassen. Bürgermeister Hermann Ach ist besonders auf die junge Generation stolz.

Die Besucherzahl an den 11 Festtagen schätzen die Verantwortlichen auf rund 60 000 Gästen. Beim Bierausschank liegt noch keine endgültige Abrechnung vor. Dieser soll sich aber über der im Jahr 2007 ausgeschenkten Menge von 200 Hektolitern bewegen. Die höheren Besucherzahlen sowie das angenehme Wetter dürften zumindest zwei Gründe dafür sein.Die Küche leistete mit ihren rund 280 Helfern jeden Tag Schwerstarbeit. Im Vergleich zu 2007 wurden die ausgegebenen Essensmengen erheblich überschritten. Über die Theke gingen 1000 Portionen Hähnchen, rund 2 Tonnen Pommes/Wedges und 330 Kilogramm Hamburger, rund 1000 Liter Soßen und etwa 300 Kuchen.Aber auch dem Bar-Team, das mit seinen rund 180 Helfern nächtelang eine super Arbeit leistete, gebührt höchster Respekt. Überaus günstig habe sich nach Ansicht des Rathauschefs der Besuch des Bischofs Rudolf Voderholzer und des Schirmherren Markus Söder ausgewirkt. Mehr als positiv ist für Ach auch die Statistik der Polizei, des BRK und des Sicherheitsdiensts zu werten. Es gab in den 11 Tagen keinerlei wirklich nennenswerte Zwischenfälle.Größere Verletzungen oder Schlägereien sowie übermäßiger Alkoholkonsum mit den daraus folgenden notwendigen Behandlungen in Krankenhäusern (bei einer Ausnahme) blieben vollständig aus. Negative Ereignisse gab es laut Auskunft des Bürgermeisters nicht. Besonders überraschten ihn die Besucherzahlen beim Frühtanz (800) und beim Frühschoppen (2000). "Damit konnten auch die größten Optimisten nicht rechnen."Am meisten freute sich Ach aber über die Festdamen und -burschen in dieser großen Anzahl. Sie leisteten während der Festtage vielfältigste Aufgaben und waren vor allem auch in den Gottesdiensten dabei. Dabei verwies der Bürgermeister auch auf deren Betreuer. Emotional tief berührt habe Ach der Festabschluss am Montag mit den von Festdamen und -burschen vorgetragenen Gedichten. Die junge Generation habe mit viel Verantwortungsbewusstsein zum großartigen Erfolg des Heimatfests beigetragen.