Freizeit Moosbach

26.07.2017

105

0 26.07.2017105

"Feiert's mit" - so lautet das knappe Motto des sechsten Moosbacher Heimatfestes. Mehr als zweieinhalb Jahre dauerten die Vorbereitungen. Am Freitag, 28. Juli, ist es so weit: Um 18 Uhr startet das Fest mit Glockenläuten, Böllerschießen und Bieranzapfen am Marktplatz. Dazu spielen die Moosbacher Musikanten auf.

Anschließend werden sie im 2000-Mann-Zelt für Stimmung sorgen. Und dann jagt bis Montag, 7. August, ein Höhepunkt den nächsten:Ab 9 Uhr ist historisches Markttreiben mit mehreren Bands, am Abend rocken "Django 3000" (Einlass um 18 Uhr). Gegen 23.30 Uhr beginnt die After-Party mit DJ Michael B .Um 6 Uhr wird zum Frühtanz Tanngrindler Musikanten in den Garten der Brauerei Scheuerer eingeladen. In der Wieskirche feiert ab 9 Uhr Monsignore Gottfried Fellner einen Festgottesdienst. Beim Oberpfälzer Böllerschützentreffen unter der Schirmherrschaft von Staatsminister Markus Söder ab 13 Uhr unterhalten die "Straßenmusikanten". Ab 20 Uhr will im Festzelt der "Froschhaxn-Express" für Stimmung sorgen., ist "Raiffeisentag": Anlässlich "125 Jahre Raiffeisen" gibt es eine Gratisverlosung. Dazu spielt ab 20 Uhr die Pirker Blechmusi.Kabarett steht auf dem Programm. Um 20 Uhr heißt es "Gscheid Gfreid mit Martina Schwarzmann ".Der Festtag beginnt um 14 Uhr mit einem VdK-Kreistreffen und dem 70-jährigen Gründungsfest des Ortsverbandes Moosbach im Festzelt. Die Musikschule Moosbach tritt auf. Ab 20.30 Uhr zeigt die "Original Waidhauser Blasmusik" im Festzelt ihr Können.Der Kindertag ab 10 Uhr steht im Zeichen von Spiel und Spaß in weiten Teilen Moosbachs. Um 17.30 Uhr kommt die Gruppe "Donikkl" zu einem Konzert auf das Gelände der Brauerei Scheuerer. Im Festzelt gastiert um 20 Uhr die Coverband "Lost Eden" mit einer spektakulären Show.Um 10 Uhr werden die Urlaubsgäste im Schloss Burgtreswitz empfangen, umrahmt von der Musikschule Moosbach. Am Abend ab 20.30 Uhr heizen "D'Hundskrippln" im Zelt ein.Ein Treffen der Oldtimerfreunde aus der ganzen Region und drüber hinaus leitet um 9 Uhr das Finale am Wochenende ein.Dazu feiert der Moosbacher Club den 10. Geburtstag. Beim Empfang der ehemaligen Moosbacher im Schloss am Samstag, 5. August, ab 10 Uhr zeigt die Musikschule erneut ihr Können. Ab 17 Uhr ist Zeit für Klassik: Das Ensemble "Innviertel Classic" aus Moosbach/Oberösterreich lädt zu einem Klarinettenkonzert in die Wieskirche ein. Um 19 Uhr folgt am Marktplatz ein Standkonzert der Musikkapelle aus Österreich. Der Abend im Zelt ab 20 Uhr mit Preisverleihung für das Gauschießen und Königsproklamation steht ganz im Zeichen der "Schlossberg-Kapelle" aus Eslarn.Nach dem Festgottesdienst mit Bischof Rudolf Voderholzer gibt es einen Frühschoppen im Zelt. Ab 14 Uhr bewegt sich ein drei Kilometer langer Festzug durch die Straßen. Anschließend unterhalten die "Moosbacher Musikanten" im Zelt. Um 20 Uhr treten die "Zillertaler Gipfelstürmer" auf.Die "Stoapfälzer Spitzbuam" spielen um 9.30 Uhr zum Frühschoppen auf. Zum Festausklang ab 20 Uhr mit Ziehung der Tombola-Preise (1. Preis: 5000 Euro) stehen die "Moosbacher Musikanten" - so wie es bei den Heimatfesten 1997 und 2007 der Fall war - das letzte Mal auf der Festbühne.