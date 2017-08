Freizeit Moosbach

Die Organisatoren des Kindertags beim Heimatfest schaffen es, bei den Mädchen und Buben die Spannung hochzuhalten. Schließlich steigt der größte Auftritt erst zum Schluss.

An rund 30 Plätzen in den Spielstraßen konnten die Mädchen und Buben am Donnerstag ihrer Spielfreude freien Lauf lassen. Aber auch Wissenswertes und Informatives wurde vermittelt. Freilich bremste der Regen am Vormittag etwas den Ansturm ab. Viele Gemeinden und Organisationen nutzten das Moosbacher Fest, die Kinder ihrer Orte im Rahmen des Ferienprogramms dorthin einzuladen. Der Verein "Bürger und Polizei Vohenstrauß" setzte sogar einen Bus ein, der mit 30 Kindern samt Erwachsenen gut gefüllt war. Am Nachmittag bei gutem Wetter nahm die Besucherzahl immer mehr zu.Ein ausführlicher Flyer gab den Weg zu den Spielstationen vor. Zahlreiche Moosbacher Vereine brachten sich mit Ständen ein, auch Unternehmen und Firmen hatten sich etwas einfallen lassen. Regelrecht magnetisch zogen die roten Feuerwehrautos die Kinder an. Als "Polizist zum Anfassen", wie es im Faltblatt hieß, zeigte sich Polizeihauptkommissar Bernhard Dobmayer. Er verteilte natürlich keine Strafzettel, sondern kleine Schlüsselanhänger in Form einer Polizeikelle. Wissenswertes vermittelte der Blick in das Innere eines Rettungswagens, der Gurtschlitten der Verkehrswacht zeigte die Folgen bei einem Verzicht auf das Anschnallen im Auto.Um 17 Uhr wurde der Zugang in den Scheuerer-Garten freigegeben. Der Ansturm der Kinder samt Mütter und Väter zum Auftritt von "Donikkl" war gewaltig. Binnen kurzer Zeit war der mit Trassierbändern abgegrenzte Bereich vor der Bühne proppenvoll. Die Eltern standen hinter der Absperrung und hofften, ihr Kind nach dem Trubel wiederzufinden.Um 17.30 Uhr war es dann soweit: "Donikkl" mit seiner Band kam auf die Bühne. Der Jubel nahm zu, aber die "erfolgreichste Kinderband Europas" ist das gewöhnt. "Einmal Party zum Mitmachen", hieß es. "Schwimmen unter Wasser", "Tanz wie ein Feuer", und natürlich das "Fliegerlied" begeisterten die Kleinen. Fazit: Moosbach hat mit dem Kindertag und die Kolpingsfamilie Moosbach mit dem Auftritt von "Donikkl" Glücksgriffe getan.