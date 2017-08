Freizeit Moosbach

08.08.2017

Nach dem furiosen Frühschoppen am Montag ist auch am Abend das Heimatfestzelt wieder voll. Alle warten gespannt auf die Ziehung der Losnummern. Der Gewinner des erste Preises der Tombola - 5000 Euro - bleibt aber vorerst unbekannt.

Gewinner gesucht 42 Preise der Heimatfest-Verlosung warten noch auf ihren Besitzer. Bei der Verlosung am Montag wurden für folgende Nummern die Preise noch nicht abgeholt: 00079, 00754, 02359, 02473, 02578, 02647, 03612, 03996, 04293, 04553, 04742, 04896, 04948, 05348, 06506, 06756, 07112, 07516, 08091, 08227, 08305, 09018, 09153, 09181, 09647, 09829, 10460, 10686, 11320, 11478, 12073, 12116, 12232, 12276, 12765, 12782, 13010, 13051, 13365, 14023, 14079 und 14320. Die Preise liegen im Rathaus (Erdgeschoss) zur Abholung bereit. Sie müssen bis 31. Dezember abgeholt werden. Sämtliche Angaben sind ohne Gewähr. (gi)

Auf elf Tage volles Haus blickten Bürgermeister Hermann Ach und die riesige Helferschar am Montagabend. Nur an diesem Tag feierten über 4000 Menschen den Abschluss dieses gigantischen 6. Heimatfests, das von den Gästezahlen her alle bisherigen Heimatfeste in den Schatten stellte. Wie schon 1997 und 2007 übernahmen die Moosbacher Musikanten den Schlussakkord. Mit ihrer Sängerin Veronika Sturm brachten sie schnell eine tolle Stimmung ins Zelt. Bayerisch-böhmisch, alpenländisch und Schlager waren angesagt.Im Mittelpunkt des Abends stand die Ziehung der Gewinnzahlen für die Heimatfest-Tombola. Der Tombola-Ausschuss hatte eine monatelange Planungszeit hinter sich. 15 000 Lose hatten sie in mühevoller Kleinarbeit verkauft und in der Geschäftswelt um die Preise "gebettelt". Die Ausschussmitglieder Konrad Lingl und Johann Steger leiteten mit ihrem Team die Verlosung.Der Wert der gesamten Preise lag bei etwa 20 000 Euro. Glücksfee für die Ziehung aus einer Lostrommel war Luisa Wittmann. Die Aufsicht führte Notarin Simone Lang aus Vohenstrauß. In drei Blöcken wurden die Gewinner ermittelt.Die Sachpreise von vier bis zehn bestanden aus einem Kinderelektro-Auto, zwei viertägigen Berlinfahrten, einem Rasenmäher, einem Hochdruckreiniger, einem Autoanhänger und einem Kühl- und Gefriercombi. Den dritten Preis, ein E-Bike, gewann Martin Forster aus Ödbraunetsrieth. Der zweite Preis in Höhe von 2000 Euro entfiel auf das Nummer 12276 , wobei der Gewinner nicht anwesend war. 5000 Euro gingen an die Nummer 12782 . Auch dieser Losbesitzer war nicht anwesend.Eine Überraschung hatten die Festdamen und -burschen für den Bürgermeister parat. Sie trugen ihren "Hermann" auf einem riesigen Holzschild durch das Zelt zur Bühne und dankten für die schöne Zeit der Vorbereitung und Durchführung des Heimatfests. Es folgten zahlreiche Ovationen in Gedichtform an Ach, der dieses Jahrhundert-Fest leitete. Sichtlich gerührt dankte er ihnen für ihren Dienst an der Heimat und bat sie, auch künftig eine solche Gemeinschaft zu bleiben. Danach ging es zurück zum Festplatz. Dort ließen die Festdamen und -burschen Luftballons in den Himmel steigen.