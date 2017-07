Freizeit Moosbach

07.07.2017

fiebert dem Heimatfest entgegen. Mit einem Tag der offenen Gartentür und dem Kurparkfest an diesem Sonntag haben der Markt und der Heimatfestausschuss ein erstes Großereignis zu bewältigen.

Pflanzen und Kräuter

Gräser und Blumen

Kurparkfest Gleichzeitig mit dem Tag der offenen Gartentür geht am Sonntag, 9. Juli, das Kurparkfest mit Aufstellen des Petersbaums über die Bühne. Um 8.45 Uhr treffen sich die Vereine zum Kirchenzug am Eingang zum Kurpark. Der Festgottesdienst beginnt um 9 Uhr in der Pfarrkirche. Danach ist der Rückmarsch zum Kurpark und Frühschoppen mit den Moosbacher Musikanten.



Die Eröffnung der Aktion "Gartenvielfalt" ist um 11 Uhr geplant. Um 14 Uhr stellt die Feuerwehr Moosbach den Petersbaum auf. Die "Straßenmusikanten" unterhalten von 14 bis 18 Uhr. Ab 19 Uhr sorgen die Moosbacher Musikanten für Stimmung. Am Grillplatz spielen zwischen 16 und 17.30 Uhr "Stolen Josie", von 18 bis 19.30 Uhr "Granny Is Back" und von 20 bis 23 Uhr "Old Ham". Den Abschluss bildet um 23 Uhr ein Höhenfeuerwerk.



Auch für Essen und Getränke ist an der Golferschänke sowie ab 16 Uhr am Grillplatz durch das Heimatfest-Küchenteam und die Vereine gesorgt. An der Golferschänke gibt es ab 10 Uhr Weißwürste, Rotes Höhenvieh vom Smoker, Grillspezialitäten, Salat, Käse, Obazdn, Brezen und Eis. Am Grillplatz werden Gyros, Hamburger, Pommes und Cocktails serviert. Für Kinder wird Ponyreiten angeboten. (gi)

(gi) Die Aktion "Gartenvielfalt" liefert den Gästen von 11 bis 17 Uhr Einblicke in private Gärten in Moosbach, Burgtreswitz, Gaisheim, Gröbenstädt-Siedlung, Heumaden und Tröbes. Alle Orte fährt ein Shuttlebus an.Der Hausgarten von Marianne und Kerstin Bodensteiner (Moosbach, Raiffeisenstraße 5) besticht mit seinen in Stein gefassten Hochbeeten, in denen Gemüse, Stauden und Rosen wachsen. Ein Wasserspiel und der Blumenflor am Balkon runden das Bild ab. Durch ein Tor gelangen die Besucher in den Innenhof der Familie Elisabeth und Markus Sichert (Moosbach, Hauptstraße 20). Altes Mauerwerk, Sitzecken, eine Kuschel-Lounge und ein Whirlpool sorgen für eine besondere Atmosphäre.Auch der beschauliche Pfarrgarten (Moosbach, Schulstraße 2) ist zu bestaunen. In den vom Frauenbund gepflegten Beeten wachsen Rosen, Stauden und zahlreiche Kräuter nach Hildegard von Bingen. Zudem ist ein Gewächshaus und ein kleiner Gartenteich zu entdecken. Der Frauenbund bietet Kaffee, Kirchweihkuchen und Kücheln sowie Kräuter und Pflanzen an.Claudia und Peter Rieß (Moosbach, Steinling 38) präsentieren ihren Siedlungsgarten mit bewachsenen Pavillon, Gemüsegarten, kleiner Wasserstelle und Moorbeet. Der gepflegte Rasen bildet den passenden Rahmen für eine Vielzahl an alten und englischen Rosen, Stauden und Kletterpflanzen. Eingestreute dekorative Zierelemente runden das Gesamtbild ab.Der mit Buchs, Bambus, Gräsern, Kies und Formgehölzen gestaltete Siedlungsgarten von Sandra Frischholz (Moosbach, Steinling 47) bildet eine Einheit mit dem modernen Wohnhaus. Von der Terrasse hat man einen herrlichen Blick auf den Bachlauf und das architektonische Wasserbecken mit Fischbesatz. Von der Besitzerin gefertigte Deko-Objekte aus Weide sind in den Garten eingestreut. Ein Zaun aus Granitsäulen und Efeu begrenzt das Grundstück.Denise Kaiser (Moosbach, Amselring 14) zeigt einen Landhausgarten, in dem es neben diversen Kletterpflanzen und Stauden auch einen Weinstock, viele Topfpflanzen, ein Gewächshaus und ein Insektenhotel gibt. Der Bachlauf mit großen Findlingen fügt sich in die Gesamtgestaltung ebenso harmonisch ein wie die Ruinenmauer und das Gartenhaus im englischen Stil.Neben einem Gartenteich und einer Ruinenmauer aus Feldsteinen finden die Besucher bei Elisabeth Schieder (Burgtreswitz, Alte Straße 1) in dem großen, parkähnlichen Garten einen Pavillon, mehrere Sitzplätze und einen Obst-, Gemüse- und Kräutergarten. Die Frauen-Union bietet Kaffee und Kuchen an.Durch einen urigen Zaun gelangen die Besucher in den Hexengarten der Moosbacher Hexenküche von Claudia Schmid (Gaisheim 20). Dort wachsen über 80 verschiedene Kräuter. Auch die "Menschenfressertomate", Duftpelargonien, verschiedene Minzen, Säulenobst und Beerensträucher sind zu bestaunen. Es gibt Kräuterlimonade, Kaffee und Kuchen und kleine Kräutersnacks. Zudem gibt die Besitzerin Tipps zum Anbau und Verwendung von Kräutern.Beim Gang durch den Familiengarten von Claudia und Christian Landgraf (Gröbenstädt-Siedlung 31) stoßen die Gäste auf viele Gehölz, Stauden, einen Steingarten, eine Beerenobsthecke und Zierelemente. Der Gemüsegarten wird begrenzt von einer Natursteinmauer. Im Gewächshaus und im Tomatenhaus pflegt die Besitzerin über 50 Tomaten in 10 Sorten. Im Garten leben auch Hühner, Zwerghühner, Wachteln und Zebrafinken. Die Familie Landgraf bietet Muffins an.Bei Elisabeth Kraus (Heumaden 14) wartet ein gepflegter kleiner, ländlicher Bauerngarten mit traditionellen Stauden und Gemüse auf die Besucher. Eine Kräuterschnecke und ein Gewächshaus vervollständigen das Bild. Bettina und Josef Hofmeister (Tröbes 50) zeigen ihren Garten mit vielen Dekorationen und Gartenecken. In den Beeten wachsen Rosen, Gräser und Blumen. Eine Kräutertreppe, ein Gemüsehochbeet und ein kleiner Teich mit Wasserspiel bereichern das Kleinod. Es gibt dort Kuchen aus dem Backofen und Kaffee.Der Garten von Gerlinde Rom (Tröbes 1) beherbergt einen reichen Blumenschmuck und viele Bauerngartenstauden. Der große Nutzgarten mit Hochbeet, Obstwiese, Beerensträuchern und Hofbaum vermittelt wohltuende Natürlichkeit. Dekorationen runden die Gestaltung ab. Es werden kleine Köstlichkeiten aus dem Garten angeboten.