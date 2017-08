Freizeit Moosbach

Beim Oldtimertreffen in Moosbach drehen die Akteure die Zeit zurück. Die Veranstaltung zeigt in eindrucksvoller Weise die Entwicklung von Traktoren, Autos und Zweirädern in den vergangenen sechs bis sieben Jahrzehnten.

Über 260 Meldungen waren bei den Oldtimerfreunden Moosbach für das Treffen am Samstag eingegangen. Hatten manche Traktoren der Anfangszeit gerade mal 16 PS, so waren richtige "Mammuts" der heutigen Zeit mit 300 PS auch zu sehen. Bei den Autos reichte die Palette vom Goggomobil mit 250 Kubikzentimetern bis hin zum Porsche. Nicht anders bei den Mopeds: Das NSU "Quickly" von 1956 beförderte den hoffentlich nur leichtgewichtigen Fahrer mit 1,4 PS, kaum noch vorstellbar in der heutigen Zeit.Die Oldtimerfreunde präsentierten sich den vielen Hundert Besuchern als beste Gastgeber. Vor allem sorgten sie mit besten Verhältnissen auf dem Platz, dem geordneten Aufstellen der Fahrzeuge für ideale Bedingungen beim Besichtigen. Datenblätter gaben dem Besucher Einblick in die Motorleistungen, das Baujahr und den jeweiligen Typ. So kamen bei den älteren Besuchern Erinnerungen an die Jugendzeit auf, für die Jugend von heute sorgten viele der Fahrzeuge für bloßes Staunen.Den Besitzern der Oldtimer war keine Mühe zu groß und kein Weg zu weit. Österreichische Oldtimerfans waren mit ihren Bulldogs zwei Tage lang nach Moosbach unterwegs, ein anderer nahm die Anfahrt aus Mecklenburg-Vorpommern in Kauf. Die alten Traktoren waren zum Teil noch recht herausgeputzt, so dass nur das Datenblatt den Aufschluss über das wirkliche Alter geben sollte. Mancher Traktor war aber so ausgestellt, wie er seinem Alter entspricht. Marken wie Lanz, Ferguson und Allgaier wurden bei dieser Schau wieder regelrecht zum Leben erweckt. Die Besitzer waren stets zum Fachsimpeln bereit, so dass sich mit den Besuchern angenehme Gespräche entwickelten.Bei den Personenwagen wurden die Uhrzeiger auch gewaltig zurückgedreht. BMW 700, Goggomobil, Renault R 4 oder Cabrios, damals noch ohne Überrollbügel, gehörten vor einigen Jahrzehnten zum Bild auf der Straße. Heute sind sie eine Rarität, museumsreif und wirken auf die Besucher anziehender als einst. Pfarrer Josef Most segnete am Nachmittag per Rundfahrt durch das Gelände die Fahrzeuge. Anschließend machten sich die Oldtimer auf den Weg durch den Ort. Auch hier säumten Hunderte von Besuchern die Straßen und winkten den Fahrern zu. Auf dem Gelände an der Altentreswitzer Straße herrschte den ganzen Tag über Volksfeststimmung. Dafür sorgten auch die kulinarischen Köstlichkeiten und die Akkordeon-Musik im Zelt.