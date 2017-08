Freizeit Moosbach

16.08.2017

10

0 16.08.201710

Viele Besucher strömen zum Weinfest des Fördervereins Burgtreswitz. Deswegen kommt ein Mann besonders ins Schwitzen.

Burgtreswitz. Schlosshof und Weinkeller waren am Montag bis auf dem letzten Platz besetzt. Das alte Gemäuer des Schlosshofes war festlich beleuchtet. Viele Gäste aus Österreich, Urlauber aus ganz Deutschland und weit über den Landkreis hinaus waren erschienen. Eine schöne warme Sommernacht gab der Veranstaltung einen angenehmen Rahmen. Die Besucher feierten daher bis weit nach Mitternacht.Vorsitzender Peter Garreiss freute sich über "ein volles Haus" und so viele Besucher, "wie schon lange nicht mehr". Die "D'Hogga" mit Walter Heinrich und Josef Zimmermann spielten die ganze Nacht im Schlosshof glänzend auf und trugen so zur ausgelassenen Stimmung bei. Die Helfer in den Wein- und Bierschänken sowie der Küche, im Verkaufsstand und die Bedienungen hatten alle Hände voll zu tun. Wolfgang Mayer kam gehörig ins Schwitzen. Er stand den ganzen Abend am Schloss-Backofen und buk fast 100 feine Flammkuchen.Die Vereinsmitglieder Max Mayer und Altbürgermeister Hans Roßmann sorgten ab 18 Uhr für den Fahrdienst. Kostenlos wurden die Gäste von Vohenstrauß und Moosbach fast im Halbstundentakt zum Schloss gebracht und nach ihren Wünschen später in ihre Wohnorte zurückgefahren. Dazu hatte das Autohaus Hanauer, Vohenstrauß/Waldau, zwei Kleinbusse zur Verfügung gestellt. Der weiße und rote Rebensaft, aber auch die angebotenen Biere und alkoholfreien Getränke, gekühlt im Schlosskeller, mundeten den Gästen. Auch die "härteren" Getränke wie der "Materegeist" kamen gut an. Die Frauen des Fördervereins kredenzten mit einer großen Speisekarte allerhand leckere Gerichte. Der Erlös der Veranstaltung wird für den behindertengerechten Umbau des Schlosses mit Einbau eines Fahrstuhles hergenommen.