Kultur Moosbach

08.06.2017

08.06.2017

"Was mit der Burg geschehen sollte, wusste der Neffe nicht. Schließlich fiel das alte Gemäuer an die Gemeinde zurück, von der es der Großvater einst für 3000 Reichsmark erstanden hatte."

Schlüssel zur Zeit

Alles anders

"Ihren eigenen Träumen nachgehend" Kunsthistoriker Rüdiger Joppien schreibt: "Begonnen haben Kurt Bennings zeitgeschichtliche Erkundungen gegen das Vergessen 1969 mit einem Besuch auf der Burg Treswitz. Hier lebte in weitgehender Abgeschiedenheit eine Mutter mit ihrem Sohn.



Die Familie stammte aus Berlin und hatte nach dem Krieg in der Oberpfalz Zuflucht gefunden. Der Vater war Journalist gewesen, aber nach dem Krieg verstorben. Der Sohn war ein Liebhaber der Fliegerei und hatte vorgehabt, selbst einmal ein Flugzeug zu steuern, war aber als fluguntauglich eingestuft worden. Seine Mutter, aus preußischem Adel stammend, schrieb Märchen für den Bayerischen Rundfunk und bastelte aus Stofffetzen Puppen.



So lebten Mutter und Sohn schon lange in Symbiose, ihren eigenen Träumen nachgehend. Sie führten mitten im Wirtschaftswunderland Deutschland eine zurückgezogene Existenz bis sie eines Tages, fast unbemerkt von den Bewohnern des Dorfes, nacheinander starben."

Moosbach/Köln. Gemeint ist Burgtreswitz, ein Ortsteil der Gemeinde Moosbach im Landkreis Neustadt an der Waldnaab. Der Ort liegt an der Pfreimd, über dem Tal erhebt sich das ehemalige Schloss. Mit dem obigen Zitat endet die Spurensuche des Münchner Künstlers Kurt Benning (1945-2017), der vor einigen Wochen verstorben ist und in seiner alten Heimat Pleystein begraben wurde. Über mehr als vierzig Jahre hat Benning die verfallende Burg im Pfreimdtal besucht und in Fotos, Filmen und beschreibenden Texten das eigentümliche Leben der Bewohner, eines aus Berlin hierhin verschlagenen, schüchternen Flugzeugenthusiasten und seiner Mutter, festgehalten. "Eines Tages kam ich an ein altes Schloss, das ich schon als Kind gesehen habe. Dort lebte ein Mann mit seiner alten Mutter."So beginnt sein Text "Burgtreswitzmensch", in dem Benning das Gesehene und Erlebte reflektiert. Das kontinuierliche Interesse an der Biografie des Einzelnen war Antrieb für Kurt Bennings künstlerisches Großprojekt, dem "Burgtreswitzmensch". Über viele Jahre hinweg hat er an der endgültigen Fassung seines "Opus Magnum" gearbeitet. Er nähert sich den Menschen über die "Hinterlassenschaften" - Dinge, persönliche Objekte, Dokumente, Zeichnungen, Schriften -, die als Relikte etwas über die Träume und Visionen ihrer ehemaligen Besitzer erzählen.Vergangenheit und Verfall sind für Benning die Schlüssel, die Welt und den einzelnen Menschen zu verstehen und einzudringen in die Tiefe der Zeit. Für eine Ausstellung hat Benning diese Relikte als seine künstlerische Hinterlassenschaft angeordnet - in der raumgreifenden Installation "Burgtreswitzmensch". Sie ist bis Montag, 10. Juli, im Kunstmuseum des Erzbistums Köln, dem "Kolumba" (Kolumbastraße 4), zu sehen.Mutter und Sohn, die beiden Burgbewohner, stammten nicht aus Bayern. Benning schreibt über sie: "Früher in Berlin, als Ostpreußen noch nicht ganz verloren war, war man aufgehoben im Kreis einer Gesellschaft von Gleichen. Man hat sich dann später, aus welchen Gründen auch immer, hierher in diese kulturelle und landschaftliche Abgeschiedenheit zurückgezogen, wo das Vergangene stärker als anderswo in der Erinnerung lebt." Die beiden Einsiedler, die kaum Kontakt zum Ort pflegten, faszinierten den Künstler zusehends, auch wenn er über längere Zeit den Kontakt verliert.Nach 13 Jahren kehrte Benning zur Burg zurück. "Als ich Burgtreswitz wieder besuchte, war alles anders", schrieb er. "Es war ein schöner Sommertag des Jahres 1982. Als ich bei der Burg angekommen war, sah ich ein riesiges Loch in der Mauer. Ein Teil der dem Dorf zugekehrten nördlichen Flanke war eingestürzt. Im überwucherten Burggraben, der auch früher schon ein verwilderter Garten war, lag als steile Schutthalde die eingestürzte Mauer. Decken, Böden und Dachgebälk waren eingeknickt, Bretter und gesplittertes Holz ragten bizarr in die Luft. Man hatte ungehinderten Einblick ins Innere der Räume."Benning betrat das alte Gemäuer und war entsetzt: "Die Tür zum Saal stand offen. Man konnte keinen Schritt tun ohne auf etwas zu treten, was mutwillig zu Boden geworfen war. Unzählige Bücher, zerfledderte Akten, Zeitschriften, Korrespondenzen, Schriftstücke bedeckten im wüstem Durcheinander den gesamten Raum. Die Bücherregale standen leer. Größere, repräsentative Möbelstücke waren verschwunden." Das Gebäude war geplündert worden. Aber wo waren die zwei Bewohner?Vom Postboten erfährt der Künstler schließlich, "dass der Herr Krüger vor etwa zwei Jahren gestorben war, die Mutter einige Zeit später, im Altersheim in der Kreisstadt, wohin man sie nach dem Tod ihres Sohnes gebracht hatte. Es sei wohl der Alkohol gewesen. Am Schluss hätten sie kaum noch etwas gegessen und fast nur noch von 'harten Sachen' gelebt. Eine Nachbarin habe sie versorgt. Täglich habe sie etwas bringen müssen, 'damit es für die Nacht reicht'. Dann habe er sich hingelegt und sei nicht mehr aufgestanden. Die Mutter sei noch bei ihm gesessen, um ihm etwas zu geben, er habe aber nichts mehr haben wollen."