Kultur Moosbach

07.07.2017

Die Band "Django 3000" feiert laut eigener Aussage die "dreckigste und geilste Party zwischen Chiemsee und Polarkreis". Ob das wirklich so ist, davon können sich die Gäste bald in Moosbach überzeugen.

Die Folk-Popband aus dem Chiemgau ist einer der Höhepunkte des Heimatfests. Die "Djangos" stehen am Samstag, 29. Juli, ab 21 Uhr auf der Bühne. Sie versprechen, über alle musikalischen Grenzen hinweg direkt in Herz und Hüfte zu rocken.Die Oberbayern singen vom Weitermachen in scheinbar ausweglosen Situationen, von kompromisslosen Neuanfängen, von verwilderten Outlaws und wirbeln Staub auf, wo immer sie auftauchen. Und das passiert alles im schnellen Balkan-Ska-Gipsy-Polka-Style.Wer das erleben will, kann sich schon im Vorfeld Karten besorgen ( www.nt-ticket.de). Zudem verlost Oberpfalz-Medien drei Mal zwei Tickets. Wer daran teilnehmen will, ruft unter der Nummer 0137/808401627 an und spricht das Stichwort "Django 3000", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band.Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise können abweichen). Der Anschluss ist bis Donnerstag, 13. Juli, um 12 Uhr geschaltet. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Mitarbeiter von Oberpfalz-Medien und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Viel Glück bei der Verlosung.