Kultur Moosbach

24.07.2017

33

0 24.07.201733

Burgtreswitz. Vergnügt verfolgten die rund 200 Besucher die von Till Rickelt inszenierte Komödie "Altweiberfrühling". Das Landestheater Oberpfalz (LTO) zeigte am Samstagabend in einer lauen Sommernacht im voll besetzten Schlosshof eine tolle Vorstellung mit wiederholtem Beifall und Lachen der Zuschauer auf offener Szene. Die unterhaltsame Komödie von Stefan Vogel nach dem Drehbuch des Films "Die Herbstzeitlosen" erzählte von der zweiten Chance im Leben und vom Mut, der nötig ist, um sie zu nutzen.

Marthas (Claudia Lohmann) Ehemann ist gestorben und das Leben erscheint ihr ohne Sinn. Auch der familieneigene Gemischtwarenladen lohnt sich nicht mehr. Ihr Sohn Walter (Rupp Grünbauer), der Dorfpfarrer, möchte die Räume am liebsten für seinen Bibelkreis haben. Aber immer mehr gerät er in ein Liebesverhältnis zu Shirley (Stefanie Gallitzendörfer), das ihn sehr belastet. Fritz (Gerhard Wölfl), der Bürgermeister, möchte im Laden seine "Parteizentrale" unterbringen. Martha fühlt sich schmählich übergangen und will schon resignieren.Ihre Freundinnen Frieda (Andrea Kleber), Hanni (Carmen Puhane) und Lisi (Waltraud Janner-Stahl) stehen ihr zur Seite und ermuntern sie, doch noch einmal etwas Neues zu beginnen. Schließlich eröffnet Martha eine kleine Dessous-Boutique. Nicht enden wollender Applaus war der Dank des begeisterten Publikums an die Schauspieler.