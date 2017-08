Kultur Moosbach

06.08.2017

Ein Stunde der Besinnung bot das Konzert mit festlicher Musik des Innviertel-Klarinettenquartetts aus der Partnergemeinde Moosbach in Oberösterreich. Laut Pfarrer Josef Most war die Darbietung in der Wieskirche am Samstagnachmittag nach dem Knattern der Motoren beim Oldtimertreffen tagsüber das Richtige, um zur Ruhe zu kommen. Martina Kohlmann vom Innviertel-Klarinettenquartett sprach in der sehr gut besuchten Veranstaltung die verbindenden Worte.

Auf dem Programm standen Werke von Wolfgang Amadeus Mozart, Franz Schubert, Ludwig van Beethoven, Luigi Boccerini, Isaac Albenic und Scott Joplin. Wenngleich vielleicht den Zuhörern mancher Komponist nicht so geläufig war, viele Musikstücke waren dennoch allen Besuchern bekannt. Nach Menuetts und Arien wurde es moderner: Ein Tango, das bekannte "Londonderry Air", erklang in der Wieskirche.Kohlmann stellte den Besuchern das Quartett vor, das aus der Partnergemeinde Moosbach im Bezirk Braunau im Innviertel kommt. Josef Bruckbauer als Leiter, Manfred Leinhofer, Alois Fessl, Monika Maier (nur bei einem Stück) und Kohlmann gehören dem Ensemble an. "Musik verbindet die Menschen in den Regionen", beschrieb sie das Programm, in dem Klassik den Vorzug erhielt.