Kultur Moosbach

02.08.2017

"Gscheid gfreid" über den Auftritt von Kabarettistin Martina Schwarzmann haben sich am Dienstagabend rund 2500 Besucher im restlos ausverkauften Festzelt. Geschichten des Alltags, persönliche Verhaltensweisen, die im täglichen kaum oder gar keine Beachtung finden, kommentierte die Künstlerin echt "geschliffen".

Nicht wenige Besucher werden sich darin wiedergefunden haben. Die wahren Lachsalven während des gesamten Auftritts waren ein Zeichen, wie zutreffend ihre Beiträge waren. Dazu braucht's bei Schwarzmann eigentlich nur ein einziges Stichwort. Daraus entwickelt die Kabarettistin eine "wahre" Geschichte.Egal, ob sie den "Handtuchklau" im Urlaubshotel aufs Korn nimmt, oder von einem "Glückstag" singt, der in Wahrheit eigentlich auch keiner ist, sie trifft ihrem Namen nach immer voll ins Schwarze. Sie trägt ihre Geschichten mit Ernsthaftigkeit vor, entwickelt daraus eine Spannung für die vielen Zuhörer, um mit einer einfachen, aber richtig gesetzten Pointe zu enden.So beispielsweise beim "halben Zahn im Krapfen", der dann doch ihr eigener war, oder bei ihrem Lied vom "70. Geburtstag der Tante Helga". Schwarzmann beleuchtet menschliche Verhaltensweisen, erzählt glaubhaft von imaginären Menschen aus dem Alltag, vielleicht auch leicht überzogen, aber dennoch zutreffend.Sie macht Personen, die kurz mal in einem Nebensatz auftauchen, ganz schnell zu Hauptpersonen. So beschreibt sie ein Ehepaar das "so katholisch" ist, dass es sich nicht mehr scheiden lassen kann und kommentiert dies mit der Anmerkung "so ein Elend". Sie setzt sich beispielsweise aber auch mit der "Diskriminierung" von dicken und dünnen Menschen auseinander.Auch "bespricht" die Künstlerin regelrecht mit den Besuchern den kollektiven Blumenaustausch an den Gräbern im Friedhof zu einem bestimmten Tag, ohne den aber wiederum zu nennen. Schwarzmann erzählt zum Schluss die fast skurrile Geschichte vom Autoverkauf der 90-jährigen Großmutter und hat den Lachern nach zu urteilen wieder die vollste Zustimmung der Gäste.Als sie bei ihrer Zugabe einen Ehrengast ermahnt, "du filmst etz wieder, des derf mer fei net", hat das Publikum noch einmal richtig zu lachen. Regierungspräsident Axel Bartelt nimmt es ihr nicht übel und beendet seine Tätigkeit als Handy-Kameramann.Bürgermeister Hermann Ach hatte rechtzeitig vor Beginn die Besucher informiert, sich rechtzeitig ausgiebig mit Essen und Trinken zu versorgen, weil es während des Auftritts von Schwarzmann keinen Service gibt. Für Bartelt hatte der Rathauschef zudem ein kleines Geschenk parat: einen Bierkrug samt dem dazugehörigen flüssigen Inhalt.

