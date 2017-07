Kultur Moosbach

06.07.2017

Besondere Gäste im Haflingerhof von Anton und Edeltraud Grünbauer in Heumaden: Vier Wanderreiter versuchen, die Grenzen Europas per Pferd zu überwinden. Sie nehmen am Projekt "The Athens-Kassel-Ride" teil und kommen aus Griechenland.

Heumaden. (gi) Kunst kann Grenzen überwinden. Für die vier Documenta-Reiter ist das ein hartes Stück Arbeit. Denn die drei Männer und eine Frau sind zu Pferd von Athen nach Kassel unterwegs: David Wewetzer aus Bremerhaven, Peter van der Gugten aus Schaffhausen/Schweiz, die Argentinierin Tina Boche, die in Deutschland lebt, und der Ungar Zsolt Szabo. Zwei Studenten, der Engländer Mark Wallis und der Schotte Samuel Devereux, dokumentieren alles.Die größten Hindernisse, oft bürokratischer Art, gibt es meistens an Grenzübergängen mit stundenlangem Warten, erzählten sie. Die Abenteurer berichteten von freundlichen Menschen, denen sie begegnet sind. Ihre Zelte schlugen sie oft unter freiem Himmel oder Camps auf.Start war am 9. April in Athen. Der Ritt ging über Delphi nach Norden über die griechischen Berge. Dort lag im April noch Schnee. Die Route führte 700 Kilometer durch Griechenland, Mazedonien, Serbien, Kroatien, Slowenien, Österreich, Tschechien und Deutschland. Vorletzte Station war Waldmünchen und dann Heumaden. Mit ihrer Tour wollen die Reiter für die Erhaltung und Wertschätzung der Pferde sowie für das Grundrecht von Mensch und Pferd auf einen freien Zugang zur Natur werben. Pro Woche legten Ross und Reiter einen Ruhetag ein. 3000 Kilometer in 100 Tagen, das sind im Schnitt 30 Kilometer pro Tag. Auch für die Reiter bedeutet das viele Stunden im Sattel: "6 Uhr aufstehen, 7.30 Uhr losreiten, Abendlager gegen 17 bis 21 Uhr", schilderte van der Gugten einen normalen Tag."Die Übernachtungen sind nicht vorgeplant, wir müssen selbst schauen, wo wir schlafen, meistens unter freiem Himmel." Inzwischen sind sie auf Feld- und Waldwegen über 2700 Kilometer geritten und die beiden Begleiter mit den Autos 25 000 Kilometer gefahren.Drei Pferde kommen aus der Schweiz, eines aus Deutschland und eines haben sie in Griechenland gekauft. Die Vierbeiner heißen Issyk Kul, Hermes, Jaczon und Pacco, ein Haflinger. Wenn sie in Kassel auf der Documenta ankommen, haben sie über 3000 Kilometer hinter sich. Das Projekt wird finanziell wie auch logistisch unterstützt.Inspiriert von Aimé Tschiffelys Wanderung von Buenos Aires nach New York (1925 bis 1928), hat Ross Birrell in Zusammenarbeit mit Peter van der Gugten "The Athens-Kassel Ride" entwickelt. Die Documenta in Kassel läuft seit 10. Juni. Die Ausstellung dauert 100 Tage, soviel Zeit ist auch für den Ritt eingeplant. Die vier Reiter wollen am 9. Juli in Kassel sein. Es handelt sich um die Performance "The Transit of Hermes" (Die Durchreise des Hermes) des schottischen Konzept-Künstlers Ross Birrell. Das eigentliche Kunstprojekt bleibt aber der Ritt selbst.