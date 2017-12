Kultur Moosbach

03.12.2017

Noch brennt erst eine Kerze am Adventskranz in der Moosbacher Pfarrkirche. Doch beim Konzert der Regensburger Domspatzen ist Weihnachten schon nah.

Bereits der stimmgewaltige Einzug des Chors in das Gotteshaus ließ am Samstagabend erahnen, welch gesangliches Erlebnis die Besucher erwartet. Pfarrer Josef Most erinnerte in seiner Begrüßung daran, dass die Domspatzen erstmals 1969 in der Pfarrkirche Peter und Paul aufgetreten waren.Es sei erfreulich, dass die Regensburger Sänger das Gotteshaus zu ihrem ersten Weihnachtskonzert in diesem Jahr ausgesucht haben. Danach segnete der Geistliche den Adventskranz. Die Zuhörer erlebten einen homogenen Klangkörper, im dem sich die Altersunterschiede stimmlich bestens vereinten.Die Domspatzen ließen bei ihrem Liedgut klar ihre kirchliche Verbundenheit erkennen. Dem Publikum waren aber Stücke wie "Es ist ein Ros entsprungen", "O, du fröhliche" und "Machet die Tore weit" vielleicht eher etwas bekannter."Heute Abend war der beste Chor bei uns", sagte Pfarrer Most am Ende. Sein Dank galt vor allem Domkapellmeister Roland Büchner, der die Chormitglieder mit Fördern und Fordern zur Höchstleistung bringt. Mit besinnlichen Worten leitete Most zum Lied von der "Heiligen Nacht" als Zugabe über. Zum Schluss gab es stehende Ovationen, spontaner Beifall brandete auch nach den Gesangseinlagen der Solisten auf.