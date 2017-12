Bürgerversammlung: Rathauschef spricht Verkehrsüberwachung und Straßennetz an

Politik Moosbach

01.12.2017

1

0 01.12.2017

"Wir sind sehr zufrieden, dass wir genügend Bauplätze habe", stellte Bürgermeister Hermann Ach in der Bürgerversammlung fest. Im Baugebiet Steinling III.1 sei die Erschließung von 18 Bauparzellen nun abgeschlossen und die Vermessung durchgeführt. Ein Teil der Bauplätze sei bereits verkauft. Der Preis pro Quadratmeter liege bei 18 Euro. Dazu komme noch rund 32 Euro für Straße, Wasser und Kanal. Für Familien mit Kindern kommt noch 1,50 Euro pro Kind in Abzug. Dies gelte auch für Babys, die innerhalb von fünf Jahren nach dem Erstbezug geboren werden.

"Keine Abzocke" sei die kommunale Verkehrsüberwachung. Bei Einnahmen von knapp 2000 Euro seien gerade mal die Verwaltungskosten gedeckt. Trotzdem mache es Sinn, weil der Verkehr dadurch "entschleunigt" werde. Die Anzahl der Verstöße sei je nach Jahreszeit unterschiedlich. So wurden im August insgesamt 155 Verwarngelder und 4 Bußgelder, im Oktober dagegen 70 Verwarngelder und 2 Bußgelder ausgesprochen.Ach wies auf große Sorgen wegen des Straßennetzes der Gemeinde hin. Die Straße von Niederland nach Etzgersrieth werde derzeit für 2,1 Millionen Euro erneuert. Andere Verbindungen wie Saubersrieth-Ragenwies, Tröbes-Ragenwies, Ragenwies-Eslarn, Isgier-Burkhardsrieth und der Brückenbau Isgier-Lohma seien sehr erneuerungsbedürftig. "Das kostet Millionen", befürchtete Ach. Die Feneisbrücke und die Holzbrücke über den Sperlweiher dagegen würden im Frühjahr saniert. Um den Ausbau des Fahrradwegs von Moosbach nach Lohma zum Bocklweg stehe es gut.Als nächstes größeres Projekt zeichne sich die Umgestaltung des Marktplatzes im Zuge der Dorferneuerung ab. Hier werde es noch zahlreiche Gespräche mit den Bürgern geben. Auch für den Umbau der früheren Grundschule in eine Pflegeeinrichtung laufen schon Gespräche mit Investoren.Viel Ärger hatte die Gemeinde mit der Telekom beim bereits abgeschlossenen Breitbandausbau. Immer noch halte die Kommune Zahlungen zurück, weil Firmen mangelhaft arbeiteten. Für die noch nicht erschlossenen Weiler und Einöden will der Markt das Förderprogramm "Höfebonus" nutzen.