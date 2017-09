Politik Moosbach

08.09.2017

9

0 08.09.2017

"Gute Worte an die Zuhörer sind wichtiger als Wahlplakate oder Flyer." Mit diesem Motto gastiert CSU-Kreisvorsitzender Stephan Oetzinger bei einer Diskussionsrunde in Moosbach.

Die jungen Leute im Landkreis erkennen, dass sie hier eine Zukunft haben. Stephan Oetzinger

Bei einer Brotzeit und Zoigl sprach Oetzinger im Scheinerbeckn-Stodl über Landkreispolitik. Angesichts der bevorstehenden Wahl durfte auch die Bundespolitik nicht fehlen. Die Bilanz im Landkreis mache deutlich, dass in den letzten drei Jahren viel bewegt wurde, sagte er.So wurden die Schulen in Neustadt und in Eschenbach und Vohenstrauß auf Vordermann gebracht. Für ihn seien diese Investitionen in den wichtigsten Rohstoff, "nämlich in die Köpfe unserer Kinder", unheimlich wertvoll. Auch der unansehnliche Erweiterungsbau des Landratsamts in Neustadt verschwand. An dessen Stelle trete ein Verwaltungsbau für viele publikumsintensive Abteilungen. Oetzinger sprach sich angesichts von 330 Kilometern Kreisstraßen für ein vernünftiges Straßennetz aus. Er hielt es mit dem früheren Landtagsabgeordneten Gustl Lang, der einmal richtungsweisend erklärt hatte: "Was nützt die schöne Oberpfälzer Gegend, wenn es keine Straßen gibt?"Zur Brücke und Ortsdurchfahrt von Burgtreswitz erklärte er, dass der Landkreis in den kommenden Jahren seinen Verpflichtungen zu Verbesserungen nachkommen werde. Ein wenig stolz war er, dass die Kreisumlage im Landkreis Neustadt seit 2016 mit parallelem Schuldenabbau von 14 auf unter 7 Millionen kontinuierlich zurückging. Mit den eingesparten Zinsleistungen wurde dadurch die freie Finanzspanne höher."Wir machen auch keine Politik, die zur Belastung der späteren Generationen führt", beruhigte er die jungen Zuhörer. "Wahnsinnig positiv" nannte der Sprecher die Entwicklung des Arbeitsmarkts im Landkreis. Junge Leute blieben immer mehr in der Region. Die Zahl der Wegzüge liege erstmals seit langem wieder unter 200. "Die jungen Leute im Landkreis erkennen, dass sie hier eine Zukunft haben", meinte Oetzinger.