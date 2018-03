Politik Moosbach

23.03.2018

168

0 23.03.2018168

Saubersrieth. Auf die Stümpfe der beiden der gefällten Kastanien haben Trauernde Grablichter und Grabsteine gestellt. Wie berichtet, hatte das Landratsamt dem Markt, vertreten durch Bürgermeister Hermann Ach, ein Bußgeld von 1054 Euro auferlegt. Nachdem das Rathaus den Einspruch dagegen nicht zurückgenommen hat, wird die Sache nun am Montag, 16. April, um 8.30 Uhr vor dem Amtsgericht in Weiden verhandelt. Die Staatsanwaltschaft nimmt an dem Prozess nicht teil, informiert Pressesprecher Gerd Schäfer. Das komme "nur in extremen Ausnahmefällen" vor. Das Verfahren wegen gefällter Bäume bezeichnete er allerdings als einen "eher seltenen Fall".