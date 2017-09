Politik Moosbach

15.09.2017

0 15.09.2017

Volle Zustimmung gab der Marktrat zu dem vom Landratsamt Neustadt geplanten Entwurf für die Neufestsetzung des Wasserschutzgebiets Moosbach bezüglich der Schweiglquellen, Sauerquellen und Heilinghofquellen. Danach soll in allen Schutzzonen ein absolutes Bauverbot herrschen.

Einverständnis gab es auch mit Abrechnung 2016 des Kindergartens Moosbach. Danach betragen die Einnahmen 514 058 Euro und die Ausgaben 450 453 Euro. Der erhebliche Überschuss von 63 605 Euro täuscht, denn darin sind verspätet ausgezahlte Fördermittel aus den früheren Rechnungsjahren enthalten.Weiter stimmte das Gremium der 27. Änderung des Regionalplans Oberpfalz-Nord sowie der Fortschreibung des Regionalplans zu. Dabei ging es um die Neufassung der Kapitel "Verkehr" und "Bildung und Erziehung sowie Gesundheit und Sozialwesen". Erstaunt nahmen die Räte zur Kenntnis, dass im Regionalplan ein leistungsfähiger Anschluss der Grenzübergänge an das Straßennetz notwendig ist. Das würde auch den Bau der Umgehungen Moosbach/Burgtreswitz bedeuten. Hier mussten die Räte schmunzeln, denn dann stünde ja die Brücke in Burgtreswitz an der falschen Stelle.Geschäftsleiter Andreas Hofmeister verlas den Bericht des Landratsamts Neustadt über die überörtliche Prüfung der Jahresrechnungen 2013 bis 2015. Einstimmig wurden die Anregungen beschlossen, denn immerhin kosten sie der Marktkasse 6000 Euro. Bürgermeister Hermann Ach gab bekannt, dass man beim Ausbau der Straße von Niederland nach Etzgersrieth im Zeitplan liege. Auf Anfrage von Fritz Steinhilber erklärte der Rathauschef, dass die Verwendung des Fräsguts Sache der Baufirma sei. Josef Rauch sprach das geplante Rottweiler-Kompetenzzentrum in Rückersrieth an. Ach erklärte, dass das Landratsamt inzwischen informiert wurde.Hans Meier wollte die Frage des Ausbaus des Radwegenetzes vom Marktentwicklungsausschuss behandeln lassen. Ach will dies auf die nächste Tagesordnung des Plenums setzen. Konrad Lingl wies auf neue Zuschuss-Möglichkeiten im Dorferneuerungsverfahren hin. Josef Schafbauer schlug vor, die Bankette an der Raiffeisenstraße zu verbessern.