Politik Moosbach

15.12.2017

In der Einöde Leinschlag/Ölschlag am Tröbesbach bei Moosbach wurde vor über 300 Jahren eine Ölmühle betrieben. Im 19. Jahrhundert wurde dort bis 1933 Spiegelglas aus Böhmen poliert. Nun haben die Eigentümer neue Pläne

Wasserschutzgebiet Heumaden Nichts wurde es mit der Auflösung des Wasserschutzgebietes der ehemaligen Wasserversorgung Heumaden. Die frühere Gemeinde wird seit 2014 von der Wasserversorgung Moosbach versorgt. 2015 lief die wasserrechtliche Erlaubnis für das Schutzgebiet aus. Das Landratsamt wünscht, dass die Kommune nun Antrag auf Auflösung des Schutzgebiets stellt.



Da wollte Marktrat Josef Hierold nicht mitmachen, denn er forderte die Vorlage von Zahlen der Quellschüttungen und Nitratbelastung. Sobald diese vorliegen, wird erneut beraten.



Einverstanden war das Gremium mit der Verlegung eines 25 Meter langen Stahlbetonrohres durch Hermann Irlbacher, Niederland 5, zur Stabilisierung seines an den Oberwasserkanal angrenzenden Grundstücks. Der Antrag wird der Wasserrechtsbehörde im Landratsamt vorgelegt. (gi)

Seit dem Niedergang der Spiegelglasproduktion laufen in Leinschlag die Dynamos zur Stromherstellung und bis vor zehn Jahren wurden dort Betten an die Urlauber vermietet.Die Eigentümer, Familie Bauer aus Burgtreswitz, wollen die Gebäude und das rund 1,6 Hektar große Areal sanieren und umbauen, damit dort in Zukunft Veranstaltungen wie Hochzeiten, Tagungen und andere Feste möglich sind. Über die erforderlichen planungsrechtlichen Maßnahmen beriet der Marktrat in seiner Sitzung am Dienstag. Bürgermeister Hermann Ach erklärte, dass die Höhere Landesplanungsbehörde bei der Regierung der Oberpfalz bereits grünes Licht signalisiert habe. Eine Hürde sei aber noch die Herausnahme des Grundstückes aus dem Landschaftsschutzgebiet. Der Rathauschef zeigte sich zuversichtlich, denn das Vorhaben bringe eine enorme Aufwertung für die Touristikgemeinde Moosbach.Architekt Matthias Rembold aus Nabburg erklärte, dass die Bauherren das Vorhaben in naher Zukunft durchführen wollen. Nach der Planungssicherheit soll die Finanzierung gesichert werden. Das Gremium stand dem Vorhaben aufgeschlossen gegenüber. Sie fassten drei einstimmige Beschlüsse. Mit den Bauherren soll die Kommune einen Erschließungsvertrag bezüglich Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Verkehrserschließung abschließen. Zudem erhält die Verwaltung den Auftrag, die Herausnahme des Baugrundstückes aus dem Landschaftsplan zu beantragen. Außerdem wurde die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans "Sondergebiet Veranstaltungen und Wohnen am Leinschlag" sowie die 5. Änderung des Flächennutzungsplanes beschlossen.Marktrat Josef Zangl sprach die Ausweisung eines Baugebiets im Gemeindeteil Tröbes an. "Wir haben mehrere junge Leute in Tröbes, die eventuell das Bauen im Sinn haben", gab er zu bedenken.Er wies auch darauf hin, dass es dort keine leerstehenden Gebäude gebe. Zangl schlug vor, per Gemeinde-Info-Blatt eine Umfrage zu starten. Die Verwaltung wies darauf hin, dass die Ausweisung neuer Bauplätze sehr schwierig sei, weil bereits genügend Bauplätze in Moosbach, Etzgersrieth und Grub vorhanden sind.

Bild: gi