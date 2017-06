Politik Moosbach

16.06.2017

Die rund 470 000 Euro teuren Erschließungsarbeiten für 18 neue Parzellen im Moosbacher Baugebiet "Steinling III" laufen. Die Straßenbeleuchtung dort könnte per Photovoltaik betrieben werden.

(gi) Bürgermeister Hermann Ach erklärte, dass eine 75 Meter lange Rohrleitung zwischen dem Baugebiet "Steinling II,1 und dem Asternweg verbunden werden muss, um Druckschwankungen bei der Wasserversorgung zu vermeiden. Dieser Ringschluss kostet 11 500 Euro. Der Marktrat erteilte der Firma Hans Braun aus Weiden einstimmig den Auftrag.Für die Straßenbeleuchtung im neuen Baugebiet "Steinling III" hatte das Bayernwerk zwei Alternativen vorgelegt: 17 LED-Brennstellen für 25 054 Euro oder 16 Micro-LED-Lampen für 21 921 Euro. Hans Meier schlug eine Photovoltaiklösung vor. Er führte Kosteneinsparungen ins Feld und nannte 300 Euro Kosten pro Lampe. "Sollte man das nicht langfristig für das ganze Gemeindegebiet anpeilen?", fragte Maier. Mit drei Gegenstimmen beschloss das Gremium, vor einer Entscheidung auch eine Solarlösung für die Straßenbeleuchtung zu überprüfen.Der Markt will Flächen aus dem Landschaftsschutzgebiet im Waldgebiet "Bromberg" herausnehmen, denn das Gebiet soll Windkraftstandort werden. Ob sich dort oben jemals Windräder drehen werden, steht in den Sternen, denn eine ganze Flut von Gutachten sind erforderlich, informierte Bürgermeister Ach. Dringend nötig ist eine Raumnutzungsanalyse der Groß- und Greifvögel. Auch der Untersuchungsumfang sowie die angewandten Methoden sind mit der Unteren Naturschutzbehörde im Landratsamt Neustadt noch abzustimmen. Danach richten sich die Kosten.Sicher ist, dass die Kommune eine Erfassung der Fledermäuse veranlassen muss. Dazu sind dauerhaft installierte akustische Geräte erforderlich. Auch über den "Großen Abendsegler" und die Waldschnepfe muss nachgedacht werden. Horstnachsuchen zu windkraftsensiblen Greif- und Großvögeln, ornithologische Fachgutachten mit Auswertung der Vogelkartierungen, Auswertung der Fledermauskartierungen und spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen stehen ebenfalls an. Kosten: 98 582 Euro Grundhonorar und 35 000 Euro für eventuell von der Unteren Naturschutzbehörde zusätzlich geforderte Untersuchungen. Dazu kommen noch Windmessungen. Diese geben letztlich erst Aufschluss, ob genügend Wind am Bromberg weht und das Unternehmen überhaupt wirtschaftlich arbeiten kann.Die Firma Juwi bezahlt alles, ganz gleich, ob der Bromberg Windkraftstandort wird oder nicht. Auftraggeber für die Gutachten bleibt aber der Markt, weil der Marktrat immer Herr des Verfahrens bleiben will. Wenn die Gemeinde restlos, das heißt auch mit Bürgschaft, abgesichert ist, besteht keinerlei Risiko. Wenn nicht, dann vielleicht schon. Ohne Gegenstimme vergaben die Räte den Auftrag zu den genannten Kosten an ein Fachbüro in Weiden. Moosbach will alle bisher unterversorgten Anwesen in Weilern oder Einöden an das Breitbandkabelnetz anschließen. Dazu ist ein Masterplanes erforderlich. Vorher fallen aber Beratungs- und Planungsleistungen an.Diese können durch Bundesmittel in Höhe von bis zu 50 000 Euro abgedeckt werden. Der Zuwendungsbescheid liegt bereits im Rathaus. Es war deshalb leicht für die Räte, die Firma "Mansdorfer & Hecht" aus Regensburg mit den Beratungs- und Planungsleistungen mit Kosten von 22 642 Euro zu beauftragen.Den Winterdienst auf gemeindlichen Fuß- und Radwegen übernimmt wieder die Firma Harald Glaser aus Moosbach. Die Preise steigen um 17 Prozent und gelten fünf Jahre.