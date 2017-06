Politik Moosbach

09.06.2017

Die Idee, in der ehemaligen Grundschule in Moosbach eine Pflegeeinrichtung unterzubringen, wird immer konkreter. Bei einer Zusammenkunft auf Initiative der CSU nennen die Verantwortlichen auch konkrete Zahlen.

(gi) Bürgermeister Hermann Ach, der voll hinter einer Umnutzung des Gebäudes steht, freute sich über das große Interesse. "Wir wollen in den laufenden Gesprächen möglichst viele Meinungen hören, damit der Gemeinderat zu gegebener Zeit eine Entscheidung treffen kann. Alles muss aufeinander abgestimmt werden, damit wir alle Eventualitäten in die Planung einbeziehen können", erläuterte der Rathauschef.Stefan Hammerl vom Pflege- und Beratungsservice Eslarn, der auch schon einige Einzelgespräche mit Interessenten geführt hat, verwies auf seine vier laufenden Pflegeeinrichtungen, die derzeit zu 100 Prozent belegt sind. Die ehemalige Grundschule würde sich hervorragend eignen. Auch die Zuhörer waren vom Zustand des Gebäudes und seiner Lage sehr angetan.Das Pflegeheim würde unmittelbar neben dem Hallenbad, dem Kindergarten und der Kirche stehen. So eine Situation sei einmalig. "Da könnte etwas Besonderes entstehen", erklärte Hammerl. Er sprach sein Drei-Säulen-Konzept mit ambulanten Diensten (Tagespflege), dem Wohnen und der Versorgung an. Es sollte eine kleine Einrichtung werden, die die Möglichkeit biete, im Ort weiter leben zu können. Dabei könne die Säule "Wohnen" auch alleine genommen werden.Speziell für Moosbach bieten sich die Bildung von Wohngruppen, die Schaffung von Wohnungen (Appartements) und die Tagespflege an. Vollversorgung rund um die Uhr sei möglich. Geplant seien 14 Pflegeplätze. Die Mietpreise müssten erschwinglich bleiben. Deshalb erfolge die Abrechnung nach tatsächlicher Leistung und nicht nach Tagessätzen.Keine Konkurrenz sah Hammerl in der bereits in der Gemeinde vorhandenen Tagespflege. Er empfahl den Interessenten, bei ihm Rücksprache zu nehmen. "Wir müssen einen Überblick bekommen, ob Interesse da ist."Für Bürgermeister Ach steht noch nicht fest, wie die Betreiberfrage gelöst werden kann. Nur ein öffentlicher Träger erhalte Fördermittel. Es gehe immerhin um Investitionen in Höhe von mindestens 1,3 Millionen Euro. Bei der Finanzierung würden auch Fragen aufgeworfen. Er nannte dabei den Verkauf von Eigentumswohnungen oder den Abschluss von Mietvorverträgen.CSU-Vorsitzende Erika Sauer freute sich über die rege Diskussion. So könne man zu einem brauchbaren Konzept kommen: "Es wäre nicht das Schlechteste, wenn das Werk gelingen würde."