Kapellenscheibe im Dorf lassen

12.06.2017

Gebhardsreuth. (gi) Der kleine Ort Gebhardsreuth ist eine Schützenhochburg. Der örtliche Verein "In Treue fest" hat eine moderne und computergesteuerte Schießanlage und kämpft in der Bezirksliga um die Punkte. Als der Kapellenförderverein die Segnungsfeier der neuen Ortskapelle plante, entstand die Idee, eine Kapellen-Einweihungsscheibe auszuloben. Spontan erklärt sich Geistlicher Rat Josef Most bereit, die Trophäe zu stiften.

Begeistert ging der Schützenverein Gebhardsreuth mit seinem Schützenmeister Stefan Brandmiller an die Vorbereitung des Schießens. 157 Schützen aus der Gemeinde Moosbach meldeten sich an. Nach einem spannenden Wettbewerb hatte Stefanie Balk vom Schützenverein Gebhardsreuth mit einem 22,3-Teiler den besten Schuss. Zweiter wurde ihr Vereinskollege Sven Siegl (26,0). Den dritten Platz belegte Stefan Guttenberger (31,7) von der Schützengesellschaft 1925 Moosbach.