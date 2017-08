Sport Moosbach

Der Schützenverein Gebhardsreuth-Grub-Isgier feiert den größten Erfolg seiner Vereinsgeschichte. Nach 43 Jahren gelingt der Aufstieg in die Bezirksoberliga.

Gebhardsreuth. Für diese "großartige Leistung" hatte Bürgermeister Hermann Ach das Team und die Vereinsführung zum Empfang mit Eintrag ins Goldene Buch eingeladen. Seit 1974 schießt der kleine Verein bei den Rundenwettkämpfen im Sportschützengrenzgau mit. 33 Jahre kam man jedoch nicht über die niedrigste Klasse (D-Klasse) hinaus.Erstmals begannen die sportlichen Erfolge 2007, in dem man in die C-Klasse und 2008 gleich nochmals in die B-Klasse aufstieg. Ein Jahr später schien der Erfolg perfekt, als der Sprung in die A-Klasse gelang. Jedoch waren diese Glücksmomente nur von kurzer Dauer, da die Schützen 2010 schon wieder in die B-Klasse abstiegen.Aber bereits 2012 ging es erneut hinauf in die A-Klasse. Die Erfolgsgeschichte schrieb der Club mit dem Aufstieg 2013 in die Gauliga weiter. Doch auch mit diesem Ziel gab man sich nicht zufrieden, worauf 2014 der Aufstieg in die Gauoberliga und 2016 in die Bezirksliga folgte. Und noch mal ging es höher hinauf: Ab der neuen Saison schießen der Verein in der Bezirksoberliga.Das stellt eine große Herausforderung für die Mannschaft dar, denn ab dieser Liga wird im Mann-gegen-Mann-Modus geschossen, der den Gebhardsreuther Schützen bisher unbekannt war und zusätzliche Nervosität verursachen wird. Die Mannschaft mit Nicole Wittmann, Christoph Baier, Fabian Putzer und Matthias Eckl wird viel Ehrgeiz und Trainingsfleiß benötigen, die neue Herausforderung zu meistern. Aber die Ende 2013 angeschaffte elektronische Schießanlage wird zu einer weiteren Leistungssteigerung beigetragen. Vorher trugen sich die Erfolgsgaranten noch ins Goldene Buch ein.