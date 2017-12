11. Weihnachtsmarkt am 2. Advent

Vermischtes Moosbach

06.12.2017

Burgtreswitz. Der Förderverein Schloss Burgtreswitz und der Markt Moosbach laden am zweiten Advent zum 11. Weihnachtsmarkt im historischem Ambiente ein. Schauplatz ist das mittelalterliche Schloss am Samstag, 9. Dezember, von 15 bis 20 Uhr und am Sonntag, 10. Dezember, von 13 bis 19 Uhr. Händler, Hobbykünstler, Handwerker und Vereine haben sich angesagt. Auch die Schnitzer sind wieder dabei. Es spielen der Posaunenchor Vohenstrauß, die Straßenmusikanten, die Musikschule Moosbach, das Bläserensemble Moosbach und die Grenzland-Jagdhornbläser. Archivbild: gi