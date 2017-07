Vermischtes Moosbach

26.07.2017

17

0 26.07.201717

Am Wochenende wird Moosbach eine besondere Ehre zuteil. Das 20. Oberpfälzer Böllerschützentreffen steht unter der Schirmherrschaft von Finanzminister Markus Söder.

Einem großen Auftritt fiebern die Moosbacher Böllerschützen beim Heimatfest am Sonntag, 30. Juli, entgegen. Der erst drei Jahre alte Verein richtet das Böllerschützentreffen aus. Das Programm: Bis 11.30 Uhr Anmeldung der Böllergruppen. Von 11 bis 12.15 Uhr Mittagessen. Um 12.30 Uhr Kommandantenbesprechung, Sicherheitsunterweisung und Zugzuweisung am Festplatz. 13.30 Uhr Böllerschützenzug zum Schießplatz in der Saubersriether Straße (Anwesen Kick). Der Zug führt vorbei am Pulverplatz mit kurzem Stopp, 14 Uhr Platzschießen mit sechs Schuss. Anschließend erfolgt der Rückmarsch zum Festzelt.Das Schützenwesen hat im Raum Moosbach eine sehr lange Tradition. 1516 wurden die Schützen erstmals erwähnt. Damals war noch ein Drittel mit der Armbrust ausgerüstet. Bei Musterungen, genannt auch als "Harnischbeschau", wurden die wehrpflichtigen Männer kontrolliert, ob sie die vorgeschriebene Ausrüstung besaßen.1516 wurden 13 Männer aus Heumaden von einem Beauftragten des Klosters Kastl gemustert. Als Heumaden später zum Amt Treswitz gehörte, tat dies der Pfleger von Burgtreswitz zum Beispiel in Treswitz, Moosbach, Grub, Waidhaus, Burkhardsrieth, Tröbes, Waltenrieth, Saubersrieth, Niederland, Altentreswitz, Kößing, Böhmischbruck, Etzgersrieth und Gröbenstädt 1522. Eine neu aufgetauchte Namensliste aus der Hussitenzeit 1427 lässt die Vermutung zu, dass sogar hier schon vor 600 Jahren gewisse Strukturen für ein Schützenwesen vorhanden waren.1681 erließ der Pfalzgraf bei Rhein, zu dem das Amt Treswitz gehörte, eine neue Schützenordnung. Das Schießhaus und die Stände in Moosbach befanden sich auf einem Grundstück zwischen Moosbach und Burgtreswitz (heutiges Gelände der Firma Zippel). Deshalb wird diese Flur heute noch die "Schießtrath" genannt. Das Schicksal der Schützenvereinigungen war ihre häufige Auflösung. Kurfürst Maximilian ließ während des Dreißigjährigen Kriegs die Bevölkerung dreimal entwaffnen.Die Bürger baten vergeblich darum, ihre Büchsen und Pürschrohre im Schloss Burgtreswitz hinterlegen zu dürfen. Auch in jedem späteren Krieg raubten durchziehende Feinde oder Besatzungsmachte die Gewehre. Zum letzten Mal waren es 1945 die Amerikaner.Für das Böllerschießen wurden zunächst Feuerwaffen verwendet und erst später wurden eigene Böller entwickelt. Besonders im 17. Jahrhundert waren die Böllerschützen im Amt Treswitz aktiv. Immer wieder riefen die drei Lichtenstern-Pfleger die Böllerschützen zu festlichen Anlässen, wie Jagden oder Empfängen ins Schloss. Auch bei der Grundsteinlegung der Wieskirche am 19. Juni 1748 waren die Böllerschützen dabei. "Nach vorausgegangenem Hochamt in der Moosbacher Pfarrkirche, Prozession mit Trompeter und Pauken und sechs abgefeuerten Böllern wurde der Grundstein gelegt", vermerkte der damalige Chronist.