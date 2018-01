Vermischtes Moosbach

17.01.2018

Die Autobahnmaut ist heute ein vieldiskutiertes Thema. Aber schon vor 430 Jahren hat Moosbach eine Straßenmaut erhoben. Sie heißt damals Pflasterzoll, auch Pflastergeld oder Pflastermaut.

Diese kommunale Abgabe wurde als Gegenleistung für die Benutzung von gepflasterten Straßen erhoben und deren Ertrag für die erstmalige Pflasterung und den Unterhalt des Straßenpflasters verwendet. Auswärtige Händler mussten die Beiträge zahlen, Einheimische waren in der Regel befreit. Berechnungsgrundlage waren die Zugtiere von Fuhrwerken und das in den Ort getriebene Vieh.Pfalzgraf Philipp Ludwig genehmigte die Einführung des Pflasterzolls in Moosbach am 28. Juli 1587. Vorher gab es Widerstände in Vohenstrauß, denn dort befürchtete man, dass diese Maßnahme zur Schmälerung und zum Abbruch des dortigen Zolls führten könnte und damit zu einem Verlust für Pfalzgraf Friedrich. Denn der brauchte zu dieser Zeit viel Geld zur Sanierung des Vesten-Hauses in Weiden und zum Bau der Friedrichsburg in Vohenstrauß.setzte sich aber durch und konnte die Einnahmen aus dem Pflasterzoll je zur Hälfte für die Unterhaltung des Pflasters im Ort und der Pfreimdbrücke in Burgtreswitz verwenden. Die Haupteinnahmen kamen ohnehin durch Getreidefuhrwerke aus Böhmen. Bis 1594 flossen insgesamt 40 Gulden in die Kasse. Als im Frühjahr 1595 durch Eisgang die ganze Brücke in Burgtreswitz zerstört wurde, bat der Pfleger von Burgtreswitz die kurfürstliche Regierung in Amberg, den gesamten Zoll dafür verwenden zu dürfen. Dafür sollten die Moosbacher in Zukunft den gesamten Pflasterzoll für ihre gepflasterten Straßen verwenden dürfen.Die Einhebung und Verwaltung des Pflasterzolls verursachte immer größer werdende Verwaltungsarbeit. Deshalb ging der Magistrat von Moosbach 1830 dazu über, dieses Recht zu versteigern. 1839 meldeten 6 Bürger ihr Interesse an. Bei der Versteigerung erhielt Valentin Stahl den Zuschlag mit dem Höchstgebot von 120 Gulden und 42 Kreuzern.1873 gab sich der Markt eine neue Pflasterzollordnung. Danach musste der Zoll beim Eintritt in die Gemeinde an den jeweiligen Pächter entrichtet werden. Bei Zuwiderhandlung drohten bis zu 25 Gulden Geldstrafe. 1873 hatte die Zollkasse schon einen Stand von 560 Gulden, bald waren es über 2000 Gulden. Problemlos konnten Neupflasterungen mit Kosten von 600 Gulden bezahlt werden. Damals betrugen die Zollsätze für ein Pferd 6 Kreuzer, ein Rind 3 Kreuzer, ein Kalb 1 Kreuzer, eine Ziege einen Kreuzer und ein Schwein ebenfalls einen Kreuzer.1906 ging es der Gemeinde finanziell schlecht, und die Pflasterzollkasse musste angepumpt werden. Schnell hatte die Kommune dort eine Schuld von 2549 Mark. Damals wurden hauptsächlich Wolle, rohe Häute, polierte Gläser, Pottasche, Holzwaren und Getreide befördert.1921 wurden die Zolltarife erhöht: Für ein Pferd waren nun 50 Pfennig, ein Hornvieh 30 Pfennig, ein Jung- und Kleinvieh bis zu 15 Stück je 20 Pfennig, darüber 10 Pfennig fällig. Ein paar Wochen später wurden die Gebühren der Inflation angepasst: für ein Pferd 5 Mark, ein Rind 3 Mark, ein Kalb oder Schwein 2 Mark und für ein Auto 20 Mark.Die Pachtzahlungen betrugen 1870 jährlich 124 Gulden, 1891 zahlte Peter Seiler 543 Mark, 1894 Michael Wagner 590 Mark und 1907 Peter Seiler 200 Mark. Michael Busch war der letzte Zolleinnehmer. Er zahlte 1933 eine Pacht von 40 Mark. Ein Jahr später wurde die Durchgangsstraße von Moosbach vom Staat übernommen und der Pflasterzoll fiel weg.