Vermischtes Moosbach

31.01.2018

239

0 31.01.2018239

Eine 66-jährige Seat-Ibiza-Fahrerin aus dem Gemeindebereich Oberviechtach befuhr am Mittwochabend, 31. Januar, gegen 20.05 Uhr die Staatsstraße von Moosbach kommend in Richtung Saubersrieth. Aus nicht bekannten Gründen driftete sie dort alleinbeteiligt in einer leicht ansteigenden Linkskurve auf das rechte Bankett ab.

Sie brachte ihr Fahrzeug nicht mehr unter Kontrolle und verfing sich an einem Wasserdurchlass im Straßengraben. Bei dem Unfall verletzte sich die Autofahrerin leicht. Sie wurde am Unfallort durch BRK-Rettungskräfte behandelt. Die Einlieferung in eine Klinik fand die Verletzte nicht notwendig und ließ sich privat nach Hause bringen.Da die zuständigen Polizeibeamten aus Vohenstrauß wegen eines anderen Einsatzes verhindert waren, kamen die Kollegen aus Oberviechtach und nahmen den Unfall auf. Die Beamten bezifferten den Schaden auf mindestens 3000 Euro. Feuerwehrkräfte aus Moosbach sicherten die Unfallstelle während der Bergung durch ein örtliches Abschleppunternehmen ab.