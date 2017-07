Vermischtes Moosbach

Beim Heimatfest, feiert der VdK-Ortsverband am Mittwoch, 2. August, von 14 bis 17 Uhr sein 70-jähriges Bestehen. Die Musikschule spielt. Der VdK blickt auf eine jahrzehntelange erfolgreiche Arbeit zurück, erinnert sich seiner verstorbenen Mitglieder und lädt die Bevölkerung ins Bierzelt ein.

Unmittelbar nach den verheerenden Folgen des Zweiten Weltkriegs wurde Ende 1946 in Bayern der VdK gegründet. Damals bedeutete diese Abkürzung "Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands". Die Hilfe und Betreuung für Menschen, die durch das Kriegsgeschehen in Not und Elend, in Krankheit und Behinderung geraten waren oder durch Vertreibung und Flucht ihre Heimat verlassen mussten, waren die damaligen Hintergründe für die VdK-Gründungen.Schon am 4. September 1947 bildeten 16 verantwortungsvolle und hilfsbereite Frauen und Männer im Gasthof Forster in Moosbach den VdK-Verband Moosbach. Vorsitzender war Eduard Forster, Stellvertreter war Lorenz Hierold, Schriftführer Lothar Löw und Kassier Ernst Baumgärtl. 1950 hatte der Ortsverband schon 126 Mitglieder.In Tröbes entstand 1951 ein eigener VdK-Ortsverband mit 41 Mitgliedern. Aber im Zuge der kommunalen Gebietsreform vereinigten sich diese beiden Ortsvereine. Leider sind auch aufgrund der chaotischen und katastrophalen Zustände in den Nachkriegsjahren viele Aufzeichnungen über das örtliche VdK-Geschehen verloren gegangen.Erhalten geblieben sind aber Aufzeichnungen über die Vorsitzenden in den vergangenen 70 Jahren. Dies waren: von 1947 bis 1953 und von 1954 bis 1956 Eduard Forster, 1953/54 Georg Steger, 1956/57 Johann Prem, von 1957 bis 1962 Georg Landgraf, von 1962 bis 1965 Georg Bulenda, von 1965 bis 1983 Johann Baptist Balk, Ödpielmannsberg, von 1983 bis 1988 Johann Hanauer, von 1988 bis 2014 Reinhard Schwarzhuber und ab 2014 Konrad Lingl. Stellvertretend für alle, die in den damaligen Vorständen tätig waren seien genannt: Johanna Baier, Maria Trippen, Ludwig Ach, Erwin Marko, Georg Bock, Hans Steinberger, Georg Ulrich und Andreas Feneis.Vorsitzender Konrad Lingl erinnert, dass der VdK heute mit etwa 1,8 Millionen Mitgliedern der größte Sozialverband Deutschlands ist. In 2000 Ortsverbänden und 69 Kreisgeschäftsstellen finden die Mitglieder Hilfe und Rat bei sozialen Problemen. "Der VdK ist parteipolitisch neutral, hat aber oft entscheidenden Einfluss bei der Gestaltung der Sozialpolitik der Regierungen. Er vertritt die berechtigten Interessen aller Sozialversicherten, Rentner, Behinderten, chronisch Kranken, Pflegebedürftigen, Unfallverletzten, Menschen in der Grundsicherung, Arbeitslosen und bei den allgemeinen Problemen der Sozialhilfe. Heute und in Zukunft wird der VdK ehrenamtlicher Ansprechpartner für alle sein, die qualifizierte, persönliche und schnelle Hilfe in sozialen Notlagen benötigen", preist Lingl die Vorzüge seiner Organisation.