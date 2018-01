Vermischtes Moosbach

Alles hat ein Ende, auch das Heimatfestjahr in Moosbach. Zum Schluss gibt es aber nocheinmal eine eindrucksvolle Feierstunde.

An Neujahr 2017 schossen die Moosbacher Böllerschützen das Heimatfestjahr an. An Neujahr 2018 setzten sie vor dem Rathaus mit einem lauten Donnerschlag, dem "gemeinsamen Salut", einen Schlussstrich unter ein unvergessliches Heimatfest mit Höhepunkten am laufenden Band.Zum Abschluss feierten Marktrat, Festausschuss und Bürger mit Pfarrer Josef Most einen Dankgottesdienst in der Pfarrkirche. Den anschließenden Empfang im Rathaussaal im Beisein der Ehrenschirmherrn Pfarrer Josef Most und Altbürgermeister Hans Roßmann eröffnete das Moosbacher Bläserensemble begleitet von Karl Beugler am Klavier mit einer Festfanfare. Auch die Festdamen und Festburschen sowie der Festausschuss waren anwesend.Bürgermeister Hermann Ach wies nochmals darauf hin, dass sich alle mit Leidenschaft und Herzblut für die Heimat engagierten. Besonders in der Moosbacher Jugend entbrannten die besonderen Werte, wie Heimatliebe, Heimatverbundenheit, Zusammenhalt und Gemeinschaftsgeist. Der Markt habe sich weit über seine Grenzen hinaus einen guten und beispielhaften Namen gemacht. Die Vielzahl der Veranstaltungen habe einen bleibenden Eindruck bei allen hinterlassen. "Was habe dieses Ereignis so einzigartig gemacht?", hinterfragte Ach."Ich bin der festen Überzeugung, dass nicht das Einzelne, sondern das Gesamte in der Summe dazu geführt hat, dass unser Heimatfest so einzigartig und über die Landkreisgrenzen hinaus so beliebt war", wusste er die Antwort. Danach rief zweiter Bürgermeister Fritz Steinhilber ein "Hoch auf den unseren Bürgermeister" aus, dem alle einstimmten. Auch Pfarrer Most fand Dankesworte. Ohne die Hilfe vieler Mitarbeiter der Pfarrgemeinde, die voll an einem Strang zogen, wäre das alles nicht möglich gewesen.Er freute sich auch über das großartige Zusammenspiel von Pfarrgemeinde und politischer Gemeinde. Der Seelsorger nannte Pfarrgemeinderatssprecherin Elisabeth Völkl das Bindeglied zwischen Pfarrei und Festausschuss. Besonders hob der Geistliche den Auftritt von Bischof Rudolf Voderholzer in Moosbach hervor. Dessen Festpredigt bleibe unvergessen. Beim Festzug marschierte das Kirchenoberhaupt die ganze Wegstrecke mit. Die Zuschauer waren begeistert.Most erhoffte sich durch das Fest ein weiteres Zusammenwachsen der Bevölkerung. Es lohne sich aus ganzer Kraft, sich für die Heimat einzusetzen. Der Eintrag ins Goldene Buch der Marktgemeinde folgte durch die Ehrengäste sowie Festdamen und Festburschen. Mit der Bayernhymne endete diese eindrucksvolle Feierstunde im Rathaussaal.

