Vermischtes Moosbach

06.12.2017

Tröbes. Das erste Adventfenster in der Pfarrei wurde bei Familie Rom geöffnet. Dazu stimmte Magdalena Eger mit der Gitarre ein. Die 15 Ministranten der Filialkirche hatten dazu eingeladen und 120 Besucher kamen teils mit Laternen. Kirchenpfleger Bernhard Rom führte in das Thema die "Heilige Barbara" ein. Jonas Rom las dazu ein Gebet vor. Der Kirschzweig ist ein großes Zeichen der Hoffnung. Johannes Eger trug das Evangelium vom kleinen Senfkorn vor. Dazwischen spielte Tobias Hofmeister mit der Steirischen, Katharina Schmid mit ihrer Mutter Claudia Querflöte und Sarah Kölbl am Keyboard. Das geöffnete Fenster war mit Barbarazweigen geschmückt. Nach einem Gebet erteilte Pfarrer Josef Most allen den Segen. Er dankte allen Aktiven und besonders der Familie Rom. Alle Kinder erhielten Kirschzweige. Anschließend waren die Besucher zu Plätzchen, Kuchen und Stollen, die Mütter der Ministranten vorbereitet hatten, in den Partyraum einladen. Die Ministranten schenkten heißen Apfelsaft aus. Bild: gi