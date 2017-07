Andreas Hofmeister in einer etwas anderen Rolle beim Dorffest in Tröbes

Vermischtes Moosbach

11.07.2017

5

0 11.07.2017

Tröbes. Ein großer Erfolg war das Dorffest am Sonntag im Hof und Stodl der Familie Rom. Feuerwehr und Dorfgemeinschaft hatten es ausgerichtet. Andreas Hofmeister, sonst bestens als Musiker mit seiner Steirischen bekannt, war bereits um 3 Uhr aufgestanden und hatte den Smoker angeschürt. Er hatte ihn mit seinem Vater Hans konstruiert.

Alle 15 Minuten musste er nachheizen. Darin wurde sehr schonend das Fleisch gegart. Einen riesigen Ansturm von Besuchern erlebten sie zum Mittagessen, so dass bereits um 12.30 Uhr alles weg war. Natürlich gab es weiter auch das Grillfleisch und die Bratwürste. "Mit so viel Leute hätten wir nicht gerechnet", freute sich Vorsitzender Karl Frischholz. Auch am Nachmittag gingen die vielen Kuchen und Kücheln sowie Kaffee über die Theke.Daneben gab es auch Durstlöscher aus Holunderblüten-, Erdbeer-, Rosen-, Lavendel- bis Zitronen-Minze-Sirup. Zu Auswahl stand darüber hinaus Marmelade zugunsten für Pater Ferdinand im Kongo. Am Abend war alles ausverkauft und das Dorffest dann auch beendet, denn viele wollten noch das Kurparkfest in Moosbach besuchen.