08.12.2017

Der Schützenverein "In Treue fest" Gebhardsreuth-Grub-Isgier schwebt nach vielen Erfolgen in der vergangenen Saison in höheren Regionen. Besonders groß ist jedoch die Freude über einen ganz außergewöhnlichen Titel.

Gebhardsreuth. Nicole Wittmann wurde beim Oktoberfest-Schießen in München Landeschützenkönigin, blickte Schützenmeister Stefan Brandmiller in der Jahreshauptversammlung im vollen Vereinslokal Schwabl zurück. Er freute sich auch, dass zehn neue Mitglieder aufgenommen wurden.Sportleiter Fabian Putzer stellte die sehr erfolgreiche Saison mit dem Aufstieg der ersten Luftgewehr-Mannschaft in die Bezirksoberliga, den Aufstieg der dritten Mannschaft, den zwei Marktmeistertiteln, den drei Gaukönigen, der Landeschützenkönigin und vielen weiteren hervorragenden Ergebnissen heraus. Das erste Luftgewehr-Team belegte als Neuling in der Bezirksliga mit 20.745 Ringen und 20:9 Punkten den zweiten Platz, der zum Aufstieg in die Bezirksoberliga führte. Wittmann war mit 5396 Ringen und einen Durchschnitt von 385,4 beste Mannschaftsschützin. Die Verantwortlichen hoffen nun, den Klassenerhalt zu schaffen. Das zweite Team wurde Dritter in der Gauliga. Andreas Kappl (4405) war bester Akteur.Die neu gegründete dritte Mannschaft wurde auf Anhieb Meister in der Luftgewehr D-Klasse. Das erste Pistolenteam kam in der B-Klasse auf Platz fünf.Könige 2017 sind Fabian Putzer (Schützenklasse), Christoph Baier (Luftpistolenklasse), Florian Ach (Schüler- und Jugendklasse) sowie Christl Beugler (Schützenliesl). "Mit einem 8,9 Teiler errang unsere Nicole Wittmann beim Oktoberfest-Landesschießen 2017 den Titel der Landesschützenkönigin und das macht mich als Sportleiter besonders stolz", freute sich Putzer. Wittmann holte als erste Oberpfälzerin den Titel.Auch Jugendsportleiterin Stefanie Balk hatte viele Erfolge zu berichten. So belegten die Jungschützen Florian Ach, Simon Bernhard, Jonas Kindl und Marco Kindl den ersten Platz in der Klasse Jugend B. Sie machten dadurch den Aufstieg perfekt. Bester war Bernhard mit durchschnittlich 320 Ringen. Er wurde damit Zweiter in der Einzelwertung aller Jungschützen der Klasse B.Bei der Marktmeisterschaft schaffte Bernhard bei den Schülern Platz 2 mit 86 Ringen. Jonas Kindl wurde Dritter in der Jugendklasse. Marco Kindl und Ach holten einen Pokal. Bernhard ist außerdem Gaujugendkönig (Luftgewehr). Für ein besonderes Ereignis sorgte Bernhard im November: Er erreichte auf der Disag-Anlage im Schützenhaus einen 0,0-Teiler. "Ein Schuss der nicht besser sein kann und wahrscheinlich auch so schnell von niemandem mehr erreicht wird", vermutete die Sprecherin. Für zehn Jahre Treue ehrten die Verantwortlichen darüber hinaus noch Matthias Eckl und Alexander Baier.Bürgermeister Hermann Ach gratulierte zu dem außergewöhnlichen Vereinsjahr. "Man spürt, dass hier durch das gesellschaftliche Miteinander Harmonie herrscht." Er freue sich, dass auch die Jugendlichen mit eingebunden werden. Sein Dank galt auch für die Mitarbeit und finanzielle Unterstützung des Kapellenfördervereins. Grenzgau-Ausschussmitglied und stellvertretender Bezirkssportleiter Hans Kellner ernannte Nicole Wittmann zur Landeschützenkönigin. "Der Grenzgau und der Bezirk sind stolz darauf.""Wir sind auf die Entwicklung des SV seit zehn Jahren sehr stolz", sagte Schützenmeister Brandmiller. Der Verein habe in Ausrüstung investiert und stehe gut da. Die Kampfrichter-Ausbildung haben er, Fabian Putzer und Nicole Wittmann absolviert. Altbürgermeister Hans Roßmann schloss sich den Lobesworten an.