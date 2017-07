Vermischtes Moosbach

21.07.2017

Das Moosbacher Heimatfest kann kommen. Der Gesamtausschuss testet in der letzten Sitzung das Festbier, das Urteil ist eindeutig.

Moosbach im Festzelt

Dass der Gesamtausschuss für das bevorstehende Heimatfest bestens gerüstet ist, bewies er in seiner letzten und damit 28. Sitzung im Bräustüberl Scheuerer. Seit Spätherbst 2015 trafen sich die Mitglieder des Hauptausschusses zu monatlichen Zusammenkünften.Doch die letzte Sitzung verlief etwas anders, denn am Anfang stand die Probe des Festbiers. Die Brauerei Scheuerer hatte dafür 80 Liter gestiftet. Die Qualität des Gerstensafts hatten die Festburschen vorher schon "geprüft". Ihr Urteil lautete "schmackhaft, süffig und als Festbier bestens geeignet".Nach einem kräftigen "Prosit und Glückauf auf die Festtage" berichteten die einzelnen Unterausschüsse über den Stand der Vorbereitungen. Der Unterausschuss "Festzug" teilte mit, dass die erforderlichen Parkplätze nun zur Verfügung stehen. Den teilnehmenden Ehrengästen wird die Möglichkeit gegeben, sich auf einer Tribüne kurz vor dem Festzelt den Festzug anzusehen. Nach dem Festzug soll ein Fahneneinzug ins Festzelt erfolgen. Die Fahnenträger stehen dabei vor dem Festzelt mit den Festdamen Spalier.Der Unterausschuss "Festzelt und Festplatz" will nach dem Festzug einen zweiten Ausschank am Feuerwehrhaus Moosbach eröffnen. Außerdem soll auch vom Lastwagen der Brauerei Scheuerer ausgeschenkt werden. Dazu sind zusätzliche Bedienungen erforderlich. Die für die Helfer beim Festzeltaufbau erforderliche Verpflegung trägt der Markt. Die am Ausschank im Festzelt beteiligten Vereine stellen die für den Zeltaufbau erforderlichen Helfer zur Verfügung.Der Sprecher des Unterausschusses "Verlosung" erklärt, dass alle Preise für die Verlosung unter Aufsicht der Notarin Simone Lang aus Vohenstrauß vorliegen. Die Festdamen ziehen die Gewinnlose. Bürgermeister Hermann Ach informierte für den Unterausschuss "Werbung" über die Teilnahme am Frühschoppen bei Radio Ramasuri. Mit dabei sind neben Ach und auch Altbürgermeister Hans Roßmann, Helmut Krämer, Magdalena Guttenberger und Sebastian Völkl.Als Bühnenhintergrund im Festzelt wird eine Ansicht vom Ort Moosbach angefertigt. Küchenchefin Ulrike Guttenberger erklärte, dass das Team startklar sei. Das Küchenteam übernimmt die Verpflegung der Festzeltgäste für alle elf Festtage. Guttenberger legte dem Gesamtausschuss eine kleine Kostprobe vor.Auch der Unterausschuss "Festdamen/Festburschen" zeigte sich Einsatzbereit. Kurz vor Festbeginn erfolgt jedoch noch eine Schlussbesprechung. Der Unterausschuss "Bar" sucht noch weitere Dekorationsartikel für das Barzelt. Gesucht wird noch ein weiterer Diskjockey. Die Musik im Barzelt soll bis maximal 3 Uhr spielen. Als Ausschankende wurde 3.30 Uhr festgelegt.