Vermischtes Moosbach

07.08.2017

07.08.2017

"Moosbach feiert, feiert alle mit", ruft Pfarrer Josef Most am Sonntag den Gläubigen zu und lädt zur Pontifikalmesse ein. Fast 1000 Bürger folgen seiner Bitte.

Der Gottesdienst auf dem Kirchplatz mit Bischof Rudolf Voderholzer war der kirchliche Höhepunkt des Heimatfests. Mit ihm feierten am Sonntag in Konzelebration Geistlicher Rat Josef Most, Professor Dr. Alfred Hierold, Domprälat im Ruhestand Hermann Hierold, Ruhestandspfarrer Hermann Schötz sowie Diakon Herbert Sturm.Vorher zogen Vereine, Ehrengäste, Bürgermeister von Nachbargemeinden, Gemeinde- und Kreisräte, angeführt von den Moosbacher Musikanten, vom Festplatz zur Pfarrkirche. Most begrüßte alle und auch die zahlreichen Schwestern, die aus Moosbach stammen. Er dankte der Sprecherin des Pfarrgemeinderats, Elisabeth Völkl, für die Vorarbeiten.Mit der Turmbläsermesse hatte musikalischer Leiter Sven Biermeier die richtige Musikauswahl für die Pontifikalmesse getroffen. Die Kirchenchöre aus Moosbach, Schirmitz und Tröbes hatten sich blendend vorbereitet. Die Trompeter (darunter auch Bürgermeister Hermann Ach) und Posaunisten sorgten für besonders festliche Klänge.Voderholzer war in seiner Predigt von der Leistung der Moosbacher bei der Vorbereitung des Heimatfests sehr beeindruckt. "Alleine eure Festschrift ist reich an Informationen und kaum bezwingbar." Der Bischof mahnte im Hinblick auf den Abwurf der Atombombe über Hiroschima vor 72 Jahren (6. August 1945) zum Frieden. Die Heimat bezeichnete der hohe Würdenträger als großen Schatz und großes Geschenk.Er verwies auf seine Eltern, die 1946 aus dem Sudetenland mit 30 Kilogramm Gepäck die Heimat verlassen mussten. Gerade diese Heimatvertriebenen sowie die Oberpfälzer hätten in den Nachkriegsjahren München groß gemacht und den Glauben dorthin mitgebracht. Große Söhne brachte die Pfarrei Moosbach mit dem Theologen Hierold oder dem Missionar Pater Ferdinand in Afrika hervor. In großer Dankbarkeit dafür komme er nach Moosbach. Entscheidend für alles sei der Glaube. "Wo Glaube an Gott, da Zukunft", lautete seine Formel.Für viele seien der ADAC oder der DFB die größten Glaubensgemeinschaften. "Aber den Sinn des Lebens können uns die Autobauer oder die Fußballer nicht erschließen", war sich der Bischof sicher. Er dankte allen, die in der Pfarrei Moosbach den Glauben gelebt haben und dies auch in der Gegenwart noch tun. Er hob zudem alle hervor, die dem Geistlichen zur Seite stehen. "Sie braucht der Pfarrer, damit der Glaube weiter wachse und gedeihe."Besonders würdigte Voderholzer die Festdamen und -burschen. "Eure Firmung gebe euch diese Kraft." Die Eltern und Großeltern seien die ersten Missionare an den Kindern, denn sie verkünden als Erste den Glauben. Durch sie falten die Kinder das erste Mal die Hände zum Beten. "Diese Glaubensbezeugung habe ich von meiner Großmutter mit bekommen." Das habe ihn sehr geprägt.Die Lesung übernahm Johannes Beugler, die Fürbitten die Festdamen und -burschen. Von höchster Stelle wurde auch der Feuerwehr Kühried Dank gesagt, die den riesigen Kirchenaltar kostenlos geliefert sowie auf- und abgebaut hatte. Die Gläubigen waren vom Auftritt des Bischofs beeindruckt. Er gab sich volksnah und reihte sich nach dem Gottesdienst in den Zug zum Frühschoppen zum Festzelt und am Nachmittag in den Festzug ein.