Vermischtes Moosbach

13.08.2017

Lange suchten Pfarrer Josef Most und der Pfarrgemeinderat nach einem Standort für die fast eineinhalb Meter große Holz-Statue der "Maria, Schutzfrau Bayerns". Von einem Granitsockel blickt die Gottesmutter nun auf die Moosbacher.

Nach Ende der Außensanierung der Pfarrkirche, als die Übersicht über das Gelände besser war, einigten sich alle, die Statue auf dem Platz zwischen der Sakristei und der Musikschule zu stellen. Kaiser Ludwig der Bayer, ein Wittelsbacher, war im 14. Jahrhundert der erste große Marienverehrer. Auch der bayerische Kurfürst Maximilian I. stellte sich vor dem Ausbruch des 30-jährigen Kriegs unter dem Schutz der Gottesmutter und ließ nach dem Krieg (1648) auf dem Marienplatz in München die Patrona Bavariae aufstellen, die heute noch zu bewundern ist.Für die Vermessung des ganzen Bayernlandes im 19. Jahrhundert diente der Platz der Marienstatue als Ausgangspunkt. Im Ersten Weltkrieg erneuerte der bayerische König Ludwig III. die Weihe seines Landes an die Gottesmutter und bat den Papst, Maria als "Schutzfrau Bayerns" verehren zu dürfen. Seit über 100 Jahren ist das nun so.Auf Vermittlung des Moosbacher Pfarrers Josef Most ist es gelungen, eine Marienstatue des Holzschnitzers Franz Paulus zu erwerben. Er ist ehemaliger Bäckermeister und wohnt in Pfreimd. Von Kunstmaler Christian Stöckl aus Gleiritsch wurde die Figur gefasst. Paulus lieferte auch den zwei Meter hohen Granitsockel mit. Insgesamt fielen dabei Kosten von 3400 Euro an. Davon übernahm der Frauenbund Moosbach 2500 Euro. Im Beisein von Ruhestandspfarrer Hermann Schötz und Pater Berthold Brandl sowie von Bürgermeister Hermann Ach segnete Pfarrer Most die Patrona Bavariae. Er dankte dem Frauenbund mit den Vorsitzenden Monika Schnupfhagn und Marga Braun für die Spende, ohne die es nicht zur Aufstellung der Marien-Statue gekommen wäre.Nun schaut die Gottesmutter vom Granitsockel herab auf die Menschen und den durch Moosbach laufenden Straßenverkehr. Langfristig ist zudem noch die Anstrahlung der Gottesmutter geplant.

Bild: gi