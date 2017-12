Bürgerversammlung in Moosbach

01.12.2017

Gut besucht ist die Bürgerversammlung. Rund 100 Leute lauschen den Ausführungen von Rathauschef Hermann Ach. Dabei sorgen die geplanten Windkraftanlagen auf dem Bromberg bei Ragenwies für Wirbel.

Der Bürgermeister informierte, dass naturschutzfachliche Prüfungen laufen. Der Schwarzstorch sei nun kein Thema mehr. Überprüft werde noch das Vorkommen der Fledermaus, Schattenbild und die Windhäufigkeit. Sollte alles positiv verlaufen und es keine öffentlich-rechtlichen Hindernisse mehr geben, müsse der Marktrat eine Entscheidung treffen. Dann würden auch die Bürger eingeschaltet. "Momentan ist noch gar nichts konkret. Es gibt nur das Gebiet und das wird betrachtet", beruhigte Ach."Was verspricht sich der Markt für einen Nutzen, wenn unsere schöne Heimat durch Windkraftanlagen zerstört wird?", fragte Peter Süß. Er zog vor Jahren mit seiner Ehefrau von Berlin nach Ragenwies und sanierte dort ein altes Bauernhaus für ein ruhiges Rentnerleben.Ach nannte als Nutzen die Reduzierung des Atomstroms, wirtschaftliche Vorteile im Rahmen einer Bürgergenossenschaft und die Vorteile aller Bürger, weil der Strom in der Region selbst erzeugt und genutzt werde. Die Windräder würden Tourismus und Anlieger nicht behindern. "Was soll da stören?", fragte er zurück. Karl Frischholz sah als Nutznießer vor allem die Grundstückseigentümer, die hohe Pachten erhalten, und Leute, die das finanzieren und Abschreibungen brauchen."Soll Moosbach gar ein Vorzeigeobjekt werden?", stellt er in den Raum. "Warum müssen sich unsere Kinder diese Dinge ansehen?", fragte zudem Franz Eger aus Ragenwies. Somit würden die Dörfer noch schneller leer.