Vermischtes Moosbach

13.07.2017

13.07.2017

Fahrradfahren wird immer beliebter. Die Moosbacher SPD will den Ort in dieser Hinsicht attraktiver machen. Radwege dürften deshalb nicht an der Gemeindegrenze enden. In einer Diskussionsrunde mit Bürgern ist dies jedoch nicht das einzige Thema.

Der SPD hatte zum Thema "Tourismus" ins Café Eger eingeladen und viele Bürger waren gekommen. Es entwickelte sich eine rege Diskussion. Vorsitzender Hans Maier stellte zunächste den enormen Rückgang der Übernachtungszahlen von ehemals über 120 000 den heutigen, im Vergleich mageren Übernachtungszahlen von etwa 25 000 gegenüber. Dafür wurden viele Gründe genannt, wie etwa das Wegfallen der Bus-Reisegruppen mit Senioren, billige Pauschalflugreisen oder auch die Öffnung der Grenze. Andererseits befinde sich Ostbayerns Tourismus auf der Überholspur, sagte Maier. "Wie passt das zusammen?""Fahrradfahren, vermehrt auch mit E-Bikes, wird immer beliebter, sowohl für Einheimische als auch für Touristen. Die SPD will die Attraktivität der Gemeinde in diesem Bereich stärken", betonte der Vorsitzende. Gemeinderat Josef Rauch schlug eine schnelle Anbindung an den Bocklweg vor. Aber auch in Richtung Eslarn und Pullenried müsse ein Ausbau erfolgen, betonten die Teilnehmer. "Die Radwege dürfen nicht an der Gemeindegrenze enden." Junge Leute haben auch das Wandern wieder entdeckt. Neue, aktualisierte Wanderkarten mit Wirtshäusern, wo man tatsächlich einkehren könne, müssen angeboten werden, oder auch geführte Wanderungen und geführte Fahrradtouren.Eine Teilnehmerin bemängelte die Standplätze für Wohnmobile. Es fehlen auch Hinweisschilder für die öffentlichen Toiletten. "Die Öffnungszeiten der Gäste-Information müssten bei größeren Veranstaltungen angepasst werden. Wenigstens eine Hotline auf dem Anrufbeantworter könnte manchmal auch schon reichen", merkte eine Frau an. "Es kann auch nicht sein, dass das Hallenbad an allen größeren Feiertagen geschlossen ist. Was sollen unsere Gäste an solchen Tagen sonst machen?", wurde moniert. Es würden offensichtlich die falschen Zielgruppen beworben. Auch junge Familien seien in den vergangenen Jahren vernachlässigt worden. Dafür sei ein besseres Marketingkonzept nötig. Ferner könnten spezielle Angebote für Hundehalter einen Zuwachs bedeuten. Solche und noch andere Vorschläge machten die Anwesenden. Maier dankte für das Interesse an dieser wichtigen Thematik für Moosbach und versprach, sich mit seinen Fraktionskollegen im Marktrat stark zu machen, um die Kommune auf dem Gebiet weiter voranzubringen.